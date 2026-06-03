Ιαπωνία: Φεστιβάλ σαμουράι 1.000 ετών αλλάζει εποχή λόγω κλιματικής αλλαγής

Για περισσότερα από χίλια χρόνια, έφιπποι πολεμιστές ντυμένοι με παραδοσιακές πανοπλίες διασχίζουν καλπάζοντας την ιαπωνική ύπαιθρο στο πλαίσιο του φεστιβάλ Σόμα Νομαόι, μιας από τις αρχαιότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της χώρας.

Σήμερα, όμως, η παράδοση αυτή στην Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν νέο αλλά, συνάμα γνωστό, αντίπαλο: την κλιματική αλλαγή, περιγράφει σε δημοσίευμά του το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το ιστορικό φεστιβάλ πραγματοποιείται στην περιοχή Μιναμισόμα, περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια του Τόκιο, στην Ιαπωνία, και οι ρίζες του εντοπίζονται περίπου μία χιλιετία πίσω. Αρχικά δημιουργήθηκε ως στρατιωτική άσκηση για τους σαμουράι και μέχρι σήμερα διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του, με έφιππους συμμετέχοντες να αγωνίζονται φορώντας βαριές πανοπλίες και παραδοσιακές ενδυμασίες.

Japan's thousand-year-old samurai horse festival has survived wars, earthquakes and a nuclear disaster. Now it's battling a new challenge -- climate change.



Until 2024, the festival took place at the height of Japan's gruelling summers, which had become so hot that riders and… pic.twitter.com/K41Dtmn58b — AFP News Agency (@AFP) June 3, 2026

Ιαπωνία: Ιππείς και θεατές κατέρρεαν από τη ζέστη

Μέχρι το 2024 το Σόμα Νομαόι διεξαγόταν στην καρδιά του καλοκαιριού. Ωστόσο, οι ολοένα υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφονται στην Ιαπωνία τα τελευταία χρόνια είχαν μετατρέψει το φεστιβάλ σε μια εξαντλητική δοκιμασία για ανθρώπους και ζώα.

Ιππείς και θεατές κατέρρεαν από τη ζέστη, ενώ άλογα υπέστησαν θερμοπληξία και σε ορισμένες περιπτώσεις, πέθαναν. Το 2023 περισσότερα από 100 άλογα και δεκάδες άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών, ενώ δύο ζώα έχασαν τη ζωή τους.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, οι διοργανωτές πήραν την απόφαση να μεταφέρουν το φεστιβάλ από το καλοκαίρι στα τέλη Μαΐου, όταν οι θερμοκρασίες είναι σημαντικά πιο ήπιες, κάτι πρωτόγνωρο για τα ιαπωνικά δεδομένα.

Ιαπωνία: «Σωτήρια η αλλαγή» λόγω κλιματικής αλλαγής

Ο 69χρονος Μιτσουκίγιο Μόνμα, ο οποίος συμμετέχει στο φεστιβάλ εδώ και 54 χρόνια, περιγράφει την αλλαγή ως σωτήρια.

«Κάτω από την πανοπλία πρέπει να φοράς κιμονό. Δεν είναι σαν να βγαίνεις έξω με ένα απλό μπλουζάκι. Υπήρχαν χρονιές που η θερμοκρασία άγγιζε τους 40 βαθμούς Κελσίου και χρειαζόμουν ιατρική βοήθεια», λέει. «Τα ρούχα ήταν τόσο μούσκεμα από τον ιδρώτα που μπορούσες να τα στύψεις. Όταν το φεστιβάλ μεταφέρθηκε στον Μάιο, ήταν η πρώτη φορά που μπορούσα να πιω ζεστό καφέ πριν βγω από το σπίτι».

Η σημασία του Σόμα Νομαόι για την τοπική κοινωνία ξεπερνά τα όρια μιας απλής πολιτιστικής εκδήλωσης. Ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι πραγματοποιείται αδιάκοπα εδώ και τουλάχιστον 400 χρόνια.

Το φεστιβάλ επέζησε πολέμων, κοινωνικών αναταραχών και φυσικών καταστροφών. Συνεχίστηκε ακόμη και μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι του 2011, που προκάλεσαν περισσότερους από 18.000 θανάτους και οδήγησαν στο πυρηνικό δυστύχημα της Φουκουσίμα.

Ο διευθυντής του Μουσείου της Μιναμισόμα, Φουμιχίκο Φουτακάμι, θυμάται ότι το φεστιβάλ λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για τους κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή μετά την καταστροφή.

«Ακόμη και όσοι έχουν φύγει και ζουν αλλού, όταν σκέφτονται τον τόπο τους, φέρνουν στο μυαλό τους τους έφιππους σαμουράι. Είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας», λέει.

Soma Nomaoi, a thousand-year-old tradition in Japan rooted in samurai-era training, is adapting to climate change after extreme summer heat led to heatstroke cases among riders, spectators, and horses, prompting organisers to shift the event to cooler late May temperatures.… pic.twitter.com/RYsA2tYPk1 — Pakistan TV (@PakTVGlobal) June 3, 2026

Ιαπωνία: Γιατί παραμένει αβέβαιο το φεστιβάλ

Παρά τη μεταφορά του φεστιβάλ σε πιο δροσερή περίοδο, οι διοργανωτές εξακολουθούν να ανησυχούν για το μέλλον του.

Η συμμετοχή μειώνεται σταθερά, καθώς η γήρανση του πληθυσμού της Ιαπωνίας επηρεάζει και τις παραδοσιακές κοινότητες που διατηρούν ζωντανό το έθιμο. Παράλληλα, η συμμετοχή απαιτεί την κατοχή ή την ενοικίαση αλόγου, κάτι που συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος.

Ο Μόνμα φοβάται ότι, αν δεν βρεθούν νέες λύσεις, το φεστιβάλ ίσως να μην καταφέρει να επιβιώσει ακόμη έναν αιώνα. Ο Φουτακάμι, ωστόσο, θεωρεί ότι η αλλαγή της εποχής διεξαγωγής ήταν ένα σημαντικό πρώτο βήμα.

«Τα άλογα είναι πιο ζωηρά και οι συμμετέχοντες δεν είναι εξαντλημένοι την επόμενη ημέρα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι συμφωνούν πως αυτή η αλλαγή μόνο καλό έκανε», λέει.

Με πληροφορίες από AFP News Agency