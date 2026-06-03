Ο Πάπας Λέων διορίζει την πρώτη γυναίκα - μη κληρικό σε ανώτατη θέση στο Βατικανό

Ο Πάπας Λέων διόρισε την πρώτη γυναίκα - μη κληρικό σε κορυφαία θέση στη διοίκηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Η Maria Montserrat Alvarado η οποία σήμερα είναι πρόεδρος του αμερικανικού καθολικού ειδησεογραφικού δικτύου EWTN News, αναλαμβάνει την ηγεσία του ισχυρού Τμήματος Επικοινωνίας του Βατικανού. Το συγκεκριμένο τμήμα ιδρύθηκε το 2015 από τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο και εποπτεύει τον ειδησεογραφικό ιστότοπο του Βατικανού, τον ραδιοφωνικό του σταθμό, την εφημερίδα, το γραφείο Τύπου, τον εκδοτικό οίκο και το κινηματογραφικό του αρχείο.

Η Alvarado, η οποία γεννήθηκε στην Πόλη του Μεξικού και απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 2008, αναλαμβάνει τα νέα της καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου, διαδεχόμενη τον Πάολο Ρουφίνι, ο οποίος συνταξιοδοτείται, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού.

Αν και μοναχές και γυναίκες εκτός κλήρου έχουν κατά καιρούς αναλάβει σημαντικούς ρόλους στη Ρωμαϊκή Κουρία, η Alvarado είναι, σύμφωνα με το Vatican News, «η πρώτη γυναίκα που δεν ανήκει σε θρησκευτικό τάγμα και διορίζεται επικεφαλής διοικητικού οργανισμού της Αγίας Έδρας».

Σε δήλωσή της χαρακτήρισε τον διορισμό «απρόσμενο», προσθέτοντας ότι τον αποδέχθηκε «με ειλικρινή διάθεση να υπηρετήσει τον Άγιο Πατέρα στην έναρξη της παποσύνης του». Παράλληλα, ευχαρίστησε τον προκάτοχό της Πάολο Ρουφίνι για το έργο του και εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεχίσει την ενίσχυση του τμήματος επικοινωνίας του Βατικανού.

Currently President and COO of EWTN News, Maria Montserrat Alvarado will succeed Paolo Ruffini in November, continuing the path of reform and renewal initiated by Pope Francis.https://t.co/GbBSzx8waB — Vatican News (@VaticanNews) June 2, 2026

Ο διορισμός της θεωρείται ένδειξη ότι ο Πάπας Λέων, ο πρώτος Ποντίφικας που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εξελέγη τον Μάιο του περασμένου έτους, συνεχίζει τη μεταρρυθμιστική πορεία που χάραξε ο Πάπας Φραγκίσκος. Κατά τη διάρκεια της 12ετούς θητείας του, ο Φραγκίσκος αύξησε σημαντικά τη συμμετοχή των γυναικών στο Βατικανό και τοποθέτησε αρκετές γυναίκες εκτός κλήρου σε υψηλόβαθμες θέσεις.

Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Φραγκίσκος είχε διορίσει τις μοναχές Ραφαέλα Πετρίνι και Σιμόνα Μραμπίλα σε κορυφαίες θέσεις, ενώ παράλληλα είχε επικρίνει τη «σοβινιστική νοοτροπία» που εξακολουθεί να υπάρχει στην Καθολική Εκκλησία.

Ο εκλιπών Πάπας προχώρησε επίσης στον εκσυγχρονισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής του Βατικανού, υιοθετώντας πιο άμεσο και προσιτό ύφος. Ο Πάπας Λέων έχει ήδη δείξει ότι επιθυμεί να συνεχίσει τις αλλαγές, συγκαλώντας στα τέλη Ιουνίου σύσκεψη καρδιναλίων με στόχο την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας της εκκλησιαστικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης εκείνης της Αγίας Έδρας, υπό ένα πιο έντονα ιεραποστολικό πρίσμα.

«Ακόμη και όταν η Εκκλησία βρίσκεται σε μειοψηφική θέση, καλείται να ζει με θάρρος και αυτοπεποίθηση, ως ένα μικρό ποίμνιο που μεταφέρει ελπίδα σε όλους, έχοντας επίγνωση ότι σκοπός της αποστολής της δεν είναι η επιβίωσή της, αλλά η μετάδοση της αγάπης με την οποία ο Θεός αγαπά τον κόσμο», ανέφερε ο Λέων σε επιστολή του προς τους καρδιναλίους.

Η Alvarado εντάχθηκε στο EWTN ως παρουσιάστρια ειδήσεων και από το 2023 κατέχει τις θέσεις της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου. Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε επικρίνει επανειλημμένα το δίκτυο για εκπομπές που ασκούσαν κριτική σε πτυχές της παποσύνης του.

Με πληροφορίες από Guardian