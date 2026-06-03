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Η απάντηση της ΕΕ στον Τραμπ για τους πρόσθετους δασμούς - Από πότε θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ

Η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε την επιβολή πρόσθετων δασμών ύψους 10% ή 12,5% σε εισαγωγές από 60 οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

The LiFO team
The LiFO team
ΔΑΣΜΟΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκρινε την Τετάρτη (3/6) τα σχέδια των ΗΠΑ να επιβάλουν νέο δασμό 10% στα ευρωπαϊκά προϊόντα, μετά το συμπέρασμα της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι Βρυξέλλες απέτυχαν να απαγορεύσουν αποτελεσματικά την εισαγωγή αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.

«Η Επιτροπή θα αναλύσει προσεκτικά τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας και θα συνεχίσει τον διάλογο με την αμερικανική κυβέρνηση. Ωστόσο, η ΕΕ θεωρεί ότι οι δασμοί που επιβάλλονται για αυτούς τους λόγους είναι αδικαιολόγητοι», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ.

Σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ (USTR), Jamieson Greer, ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να επαναφέρει δασμό 10% στους βασικούς εμπορικούς εταίρους της χώρας - μεταξύ αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς και το Μεξικό - υποστηρίζοντας ότι δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικά τους νόμους που απαγορεύουν τις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.

Πρόκειται για μία από τις δύο μεγάλες εμπορικές έρευνες που ξεκίνησε η αμερικανική κυβέρνηση την άνοιξη, βάσει του Άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τους παγκόσμιους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Ο προσωρινός δασμός 10% που ισχύει σήμερα, αναμένεται να εφαρμοστεί έως τον Ιούλιο, ενώ στη συνέχεια θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί βάσει του Άρθρου 301.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπέρντ Λάνγκε, υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον «αναζητά απεγνωσμένα νέες νομικές βάσεις για να διατηρήσει τη δασμολογική της πολιτική» μετά την ήττα της στο Ανώτατο Δικαστήριο.

«Το να κατηγορείται η ΕΕ ότι δεν κάνει αρκετά κατά της καταναγκαστικής εργασίας είναι παράλογο», έγραψε σε ανάρτησή του στο X. «Η ΕΕ έχει υιοθετήσει τους αυστηρότερους κανόνες παγκοσμίως κατά των προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Φαίνεται σαν προσπάθεια να προσαρμοστούν τα γεγονότα σε μια νομική δικαιολογία για δασμούς που είχε ήδη αποφασιστεί».

Το 2027 σε πλήρη εφαρμογή ο ευρωπαϊκός κανονισμός

Ο Γκιλ τόνισε ότι η ΕΕ υιοθέτησε το 2024 κανονισμό που απαγορεύει τα προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία και ότι ο κοινός στόχος της «εξάλειψης της καταναγκαστικής εργασίας από τις εφοδιαστικές αλυσίδες» περιλαμβανόταν επίσης στην κοινή δήλωση ΕΕ–ΗΠΑ του περασμένου Αυγούστου, η οποία εξειδίκευε τη συμφωνία του Τέρνμπερι.

Ωστόσο, ο ευρωπαϊκός κανονισμός θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τις 14 Δεκεμβρίου 2027. Αυτό ακριβώς επικαλείται o Greer, για να δικαιολογήσει την επιβολή του πρόσθετου δασμού 10% στα προϊόντα που εισάγονται από την ΕΕ.

«Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία, η απαγόρευση αυτή δεν τίθεται σε εφαρμογή πριν από τις 14 Δεκεμβρίου 2027», αναφέρεται στην έκθεση. «Υπό το πρίσμα αυτό, το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά την απαγόρευση».

Ο προτεινόμενος δασμός 10%, ο οποίος θα προστεθεί στους ήδη ισχύοντες δασμούς, απειλεί εκ νέου την εύθραυστη εμπορική εκεχειρία ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο θέρετρο του Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, η ΕΕ συμφώνησε να καταργήσει δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, ενώ ανώτατο όριο 15% θα ίσχυε για τους περισσότερους ευρωπαϊκούς εξαγωγικούς κλάδους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να πραγματοποιήσει την τελική ψηφοφορία για τη νομοθεσία εφαρμογής της συμφωνίας του Τέρνμπερι στις 16 Ιουνίου και η νέα κίνηση της Ουάσινγκτον ενδέχεται να ενισχύσει τις αντιδράσεις ευρωβουλευτών απέναντι στη συμφωνία.

Με πληροφορίες από euronews.com

Διεθνή

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