ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μέτε-Μάριτ: Σοβαρά άρρωστη η πριγκίπισσα της Νορβηγίας - Επέστρεψε από την Αυστραλία η κόρη της

Η Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε το 2018 με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης - Επιστρέφει στη Νορβηγία και ο σύζυγός της, πρίγκιπας διάδοχος Χάακον

The LiFO team
The LiFO team
ΜΕΤΕ ΜΑΡΙΤ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΥΓΕΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Τις σπουδές της στην Αυστραλία διέκοψε προσωρινά η κόρη της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, και επέστρεψε σήμερα στο Όσλο, για να βρίσκεται στο πλευρό της μητέρας της, η οποία είναι σοβαρά άρρωστη.

Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα έφτασε σήμερα στη Νορβηγία, για να συναντήσει τη μητέρα της και πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, η οποία πάσχει από μια χρόνια πνευμονική νόσο και της οποίας η υγεία επιδεινώθηκε πρόσφατα.

Η 52χρονη Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε το 2018 με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, μια ασθένεια που προκαλεί δυσκολίες στην αναπνοή και την έχει αναγκάσει να μειώσει τα επίσημα καθήκοντά της.

Μέτε-Μάριτ: Επιστρέφει στη Νορβηγία και ο σύζυγός της

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, ο οποίος επισκέπτεται την Ιαπωνία, θα αναχωρήσει μια ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, δηλαδή σήμερα.

«Είμαστε μια οικογένεια στην οποία όλοι μετράνε, οπότε αντλούμε δύναμη από το να βρισκόμαστε και να είμαστε μαζί», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Τόκιο.

«Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, η κατάσταση της πριγκίπισσας είναι σοβαρή», πρόσθεσε. Το Παλάτι ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι η Μέτε-Μάριτ ενδέχεται σύντομα να αναγκαστεί να υποβληθεί σε μια επικίνδυνη μεταμόσχευση.

Μέτε-Μάριτ: Εμφανίστηκε με εξοπλισμό αναπνευστικής υποστήριξης

Κατά τη διάρκεια πρόσφατων δημόσιων εμφανίσεων, η πριγκίπισσα έφερε εξοπλισμό αναπνευστικής υποστήριξης - ρινική κάνουλα συνδεδεμένη με μηχάνημα οξυγόνου.

Εκτός από τα προβλήματα υγείας της, η Μέτε-Μάριτ πέρασε και άλλες δυσκολίες τους τελευταίους μήνες.

Η δημοσιοποίηση εγγράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Ιανουαρίου αποκάλυψε την εκτεταμένη και μερικές φορές προσωπική αλληλογραφία της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, μεταξύ 2011 και 2014.

Επίσης, βρέθηκε αντιμέτωπη με τα προβλήματα του γιου της με τη δικαιοσύνη. Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, καρπός μιας σχέσης της πριν από τον γάμο της με τον Χάακον το 2001, δικάστηκε νωρίτερα φέτος για βιασμό και επανειλημμένη βία κατά πρώην συντρόφου, κατηγορίες που αρνείται.

Η ετυμηγορία αναμένεται στις 15 Ιουνίου.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ

Διεθνή / Υπάρχουν απόγονοι του Τζέφρι Έπσταϊν; - «Πέθανε αλλά το γενετικό του υλικό μπορεί να επέζησε»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε καταθέσει το σπέρμα του σε τράπεζα σπέρματος αρκετά χρόνια πριν τον θάνατό του - Ποιοι ήταν οι όροι του συμβολαίου που είχε υπογράψει
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΔΑΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στην ΕΕ και σε άλλες 54 οικονομίες

Η εξέλιξη σημειώνεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουάσιγκτον για τη διατήρηση των δασμών στο 15% για την πλειονότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
ΑΛΒΑΝΙΑ ΤΖΑΡΕΝΤ ΚΟΥΣΝΕΡ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Αλβανία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για το τουριστικό θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ - Τι δηλώνει ο Ράμα

Οι αλβανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το σχέδιο κατασκευής του πολυτελούς θερέτρου του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, στο ακατοίκητο νησί Sazan και σε προστατευόμενη παράκτια περιοχή, εν μέσω διαμαρτυριών των πολιτών
THE LIFO TEAM
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΥΡΩΠΗ

Διεθνή / Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται ότι υιοθετεί πρακτικές τύπου ICE στη μεταναστευτική πολιτική της

Ευρωπαϊκοί θεσμοί κατέληξαν σε συμφωνία για νέο πλαίσιο επιστροφών μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα, το οποίο προβλέπει ευκολότερες απελάσεις, δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός ΕΕ και ισόβια απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ
THE LIFO TEAM
Ο Έλον Μασκ συνδέει την πολιτική του στροφή με την τρανς κόρη του

Διεθνή / Ο Έλον Μασκ συνδέει την πολιτική του στροφή με την τρανς κόρη του

Η Βίβιαν Γουίλσον, η αποξενωμένη τρανς κόρη του Έλον Μασκ, είχε αρνηθεί ότι η ταυτότητά της ευθύνεται για τη δεξιά στροφή του. Ο ίδιος όμως απάντησε θετικά σε ανάρτηση που υποστήριζε ακριβώς αυτό.
THE LIFO TEAM
 
 