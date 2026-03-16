Σούδα: Προσωρινά κρατούμενος ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία 

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 58χρονος Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία.

Μερικές ημέρες αφότου συνελήφθη στη Σούδα Χανίων, ο 58χρονος υποστήριξε στην απολογία του, ότι τα τελευταία χρόνια επισκέπτεται τα Χανιά για διακοπές, αρνούμενος την κατηγορία της κατασκοπείας.

Συγκεκριμένα, η συνήγορος υπεράσπισής του, Μαρία Βόλτση, δήλωσε ότι:

«Ο εντολέας μου αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως βρίσκεται στα Χανιά -τα οποία αγαπάει πολύ- και έρχεται τα τελευταία χρόνια για διακοπές» και παράλληλα πρόσθεσε, ότι στην απολογία του δεν αρνήθηκε ότι είναι δικό του το φωτογραφικό υλικό που βρέθηκε, ωστόσο αυτό -όπως εξήγησε- δεν το έχει χρησιμοποιήσει δημόσια.

«Το έχει μοιραστεί με συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα σε ιδιωτικές συνομιλίες» συμπλήρωσε στη δήλωσή της η κ. Βόλτση, ενώ ανέφερε τέλος, ότι υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον για τις φωτογραφίες, καθώς γενικότερα τους άρεσε να φωτογραφίζουν αεροπλάνα, καθώς είναι κάτι «που δεν αντικρίζουν συχνά στη χώρα από την οποία κατάγονται».

Σούδα: Παρακολουθούσαν τις κινήσεις του για αρκετό

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας φέρεται να κατέγραφε με φωτογραφίες πλοία αλλά και κινήσεις στις εγκαταστάσεις της στρατιωτικής βάσης.

Ακόμη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος φέρεται να έδειχνε σε κατοίκους της περιοχής φωτογραφίες που είχε αποθηκευμένες στο κινητό του τηλέφωνο. Οι περίοικοι αναφέρουν ότι συνομιλούσε μαζί τους με ευγένεια και φυσικότητα, χωρίς να κινήσει υποψίες για παράνομη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι αστυνομικοί της Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων παρακολουθούσαν τις κινήσεις του για αρκετό χρονικό διάστημα.

Από την έως τώρα εξέταση του κινητού του τηλεφώνου έχουν προκύψει στοιχεία που φαίνεται να ενισχύουν τις κατηγορίες εις βάρος του, ενώ οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να υπάρχει ευρύτερο κατασκοπευτικό δίκτυο πίσω από τη δράση του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ