ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Μαρία Φαραντούρη: «Θα τραγουδήσω αποσπάσματα από την Πολιτεία του Πλάτωνα με τέκνο μουσική»

«Οι νέοι θα χορεύουν, είναι συγκλονιστικό» είπε η Μαρία Φαραντούρη για τη συναυλία, μαζί με τη Λένα Πλάτωνος, στο Ηρώδειο

The LiFO team
The LiFO team
ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΗΡΩΔΕΙΟ ΠΛΑΤΩΝΑΣ Facebook Twitter
Η Μαρία Φαραντούρη / Φωτ.: NDP Photo
0

Η ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη μίλησε για την επερχόμενη εμφάνισή της στο Ηρώδειο στις 19 Ιουνίου μαζί με τη Λένα Πλάτωνος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Σε σύντομη συνέντευξή της στο Mega και την εκπομπή «Buongiorno», η Μαρία Φαραντούρη είπε πως η συναυλία με τη Λένα Πλάτωνος θα είναι «ορόσημο», καθώς θα συνδυάζει το παλιό με το νέο, εντάσσοντας πολύ μοντέρνους ρυθμούς, ηλεκτρονικούς.

Τόνισε, μεταξύ άλλων, πως θα τραγουδήσει αποσπάσματα από την Πολιτεία του Πλάτωνα με μουσική τέκνο: «οι νέοι θα χορεύουν, είναι συγκλονιστικό».

Μαρία Φαραντούρη: Τι είπε για τη συναυλία της στο Ηρώδειο με τη Λένα Πλάτωνος

«Με τη Λένα Πλάτωνος, θα είναι ιστορική η συναυλία. Πρόκειται για μία συναυλία ορόσημο, γιατί λέει για τα παλιά και τα καινούργια, με ρυθμούς πολύ μοντέρνους, ηλεκτρονικούς» είπε αρχικά η Μαρία Φαραντούρη.

«Εγώ, επίσης, θα τραγουδήσω την Πολιτεία του Πλάτωνα. Έχει πάρει τις τρεις Μοίρες και τις έχει μελοποιήσει. Αυτό, για παράδειγμα, θα γίνει με μουσική τέκνο. Κυριολεκτικά, οι νέοι θα χορεύουν, είναι συγκλονιστικό» περιέγραψε.

Ερωτώμενη για το εάν θα έγραφε βιβλίο για την πορεία της στη μουσική, η κυρία Φαραντούρη απάντη: «Όσο είμαι μάχιμη, το αποφεύγω γιατί συνέχεια είμαι στο εξωτερικό».

«Όμως, πάντα λέω να καθίσω κάποια στιγμή και να ξεδιπλώσω όλη αυτήν τη μνήμη από 16 ετών που τραγουδάω. Για το να κάνω, πρέπει να είμαι ήρεμη, να μην έχω μπροστά μου άλλα πράγματα, θα το κάνω, ελπίζω, σύντομα» κατέληξε η Μαρία Φαραντούρη.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΡΩΔΕΙΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πολιτισμός / Ηρώδειο: Τι θα δούμε το καλοκαίρι του 2026

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές διεθνείς και ελληνικές παρουσίες. Ξεχωρίζουν το ντεμπούτο του πιανίστα Vikingur Ólafsson, αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, συναυλίες κορυφαίων καλλιτεχνών όπως η Lykke Li, αλλά και θεατρικές παραγωγές όπως η «Λυσιστράτη» και η «Εκάβη».
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Όμηρος ανήκει σε όλους — αλλά γιατί λείπουν οι Έλληνες από την Οδύσσεια του Νόλαν;

Πολιτισμός / Ο Όμηρος ανήκει σε όλους αλλά γιατί λείπουν οι Έλληνες από την Οδύσσεια του Νόλαν;

Η νέα Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν άνοιξε μια παράξενη συζήτηση: ενώ το καστ παρουσιάζεται ως παγκόσμιο και πολυπολιτισμικό, αρκετοί Έλληνες αναρωτιούνται γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός σε μια ταινία βασισμένη στο πιο διάσημο ελληνικό έπος.
THE LIFO TEAM
Η Οδύσσεια του Νόλαν δεν έχει βγει ακόμη, αλλά η Άλεξ Πρέιγκερ της έδωσε την πρώτη της εικόνα

Πολιτισμός / Η Οδύσσεια του Νόλαν ως παραισθητικό όνειρο του σύγχρονου Χόλιγουντ

Στο μεγάλο αφιέρωμα του GQ για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, η Άλεξ Πρέιγκερ δεν φωτογραφίζει απλώς τον Ματ Ντέιμον, τον Τομ Χόλαντ και τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Στήνει μια τεχνητή, ηδονική, ομηρική φαντασίωση που κάνει την ταινία εικόνα πριν ακόμη τη δούμε.
THE LIFO TEAM
Ο Ρούπερτ Έβερετ για το σεξ, το AIDS και τον ρόλο του «γκέι φίλου» της Τζούλια Ρόμπερτς

Πολιτισμός / Ο Ρούπερτ Έβερετ για το σεξ, το AIDS και τον ρόλο του «γκέι φίλου» της Τζούλια Ρόμπερτς

Με αφορμή το Madfabulous, μια νέα ταινία για τον εκκεντρικό αριστοκράτη Χένρι Πέιτζετ, ο Ρούπερτ Έβερετ μιλά για τον νεαρό, αδίστακτο εαυτό του, το σεξ ως απόδραση, την εποχή του AIDS και το Χόλιγουντ που τον παγίδευσε στον ρόλο του «γκέι φίλου».
THE LIFO TEAM
Στίβεν Σπίλμπεργκ: Γιατί πιστεύει ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν

Πολιτισμός / Στίβεν Σπίλμπεργκ: «Πάντα πίστευα ότι υπάρχει νοήμων ζωή εκεί έξω»

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του Disclosure Day, της νέας του ταινίας για εξωγήινη ζωή, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ εξηγεί πώς ο πατέρας του τον έκανε να πιστέψει από παιδί ότι υπάρχει νοήμων ζωή εκεί έξω.
THE LIFO TEAM
Θανάσης Νεοφώτιστος: «Η γιαγιά μου μού έλεγε να μη φέρω γυναίκα με γαλάζια μάτια αλλά εγώ είμαι gay»

Πολιτισμός / Θανάσης Νεοφώτιστος: Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια που ένα ελληνικό χωριό έμαθε να φοβάται

Με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα του The Boy With the Light-Blue Eyes στο SXSW London, ο Έλληνας σκηνοθέτης μιλά στο Hollywood Reporter για την ταινία του, την Ήπειρο, το κακό μάτι και την κουίρ αλληγορία πίσω από ένα αγόρι που γεννήθηκε διαφορετικό.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πώς η Οδύσσεια του Νόλαν «έσωσε» το νέο Spider-Man, σύμφωνα με τον Τομ Χόλαντ

Πολιτισμός / Τομ Χόλαντ: Πώς η Οδύσσεια του Νόλαν «έσωσε» το νέο Spider-Man

Ο Τομ Χόλαντ αποκάλυψε ότι ζήτησε από τη Sony να καθυστερήσει τα γυρίσματα του Spider-Man: Brand New Day για να μπορέσει να παίξει στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, μια απόφαση που, όπως λέει, τελικά βοήθησε την ταινία της Marvel
THE LIFO TEAM
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον βρήκε τον Αντίνοο της Οδύσσειας κάπου ανάμεσα στο Casino και τον Batman

Πολιτισμός / Ο Ρόμπερτ Πάτινσον παίζει τον Αντίνοο της Οδύσσειας σαν ήρωα του Casino

Στη μεγάλη συνέντευξη του GQ για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Ρόμπερτ Πάτινσον μίλησε για τον «λίγο γλοιώδη» Αντίνοό του, τα λεοπάρ εσώρουχα που φαντάστηκε για τον ρόλο, αλλά και για την κριτική που είχε δεχθεί για το σώμα του στο Batman.
THE LIFO TEAM
ΒΑΛ ΚΙΛΜΕΡ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

Πολιτισμός / «Ο χειρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει»: Σκηνοθέτης επιτίθεται στον Βαλ Κίλμερ μετά τον θάνατό του

Ο Βαλ Κίλμερ πέθανε τον Απρίλιου του 2025 από πνευμονία, έπειτα από πολυετή προβλήματα υγείας που συνδέονταν με καρκίνο στον λαιμό και τις θεραπείες που είχε ακολουθήσει
THE LIFO TEAM
Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας

Πολιτισμός / Σώματα χωρίς ντροπή: ο queer κόσμος του Fe Avila

Το έργο του Fe Avila παρουσιάζεται στη φετινή Carnegie International, την 59η διοργάνωση της ιστορικής έκθεσης στο Πίτσμπεργκ, με εικόνες όπου queer σώματα, φύση, διαμαρτυρία και επιθυμία συναντιούνται έξω από τους κανόνες της αρρενωπότητας
THE LIFO TEAM
Η κουλτούρα των influencers στην Ινδία μέσα από τα υπνοδωμάτια των κοριτσιών που τη ζουν

Πολιτισμός / Η κουλτούρα των influencers στην Ινδία μέσα από τα υπνοδωμάτια των κοριτσιών που τη ζουν

Η φωτογράφος Megha Singha καταγράφει νεαρές γυναίκες στην Ινδία που κινούνται ανάμεσα στην online ορατότητα, την παγκόσμια κουλτούρα της ομορφιάς και τις οικογενειακές προσδοκίες γύρω από τη θηλυκότητα.
THE LIFO TEAM
Γιατί ο Ρούφους Γουέινραϊτ επιστρέφει στην Τζούντι Γκάρλαντ όταν η Αμερική σκοτεινιάζει ξανά

Πολιτισμός / Γιατί ο Ρούφους Γουέινραϊτ επιστρέφει στην Τζούντι Γκάρλαντ όταν η Αμερική σκοτεινιάζει ξανά

Με αφορμή την τελευταία αναβίωση του Rufus Does Judy στο Royal Albert Hall, ο Ρούφους Γουέινραϊτ μιλά για την Τζούντι Γκάρλαντ, τον εθισμό, τα τρανς δικαιώματα, τη μητέρα του Kate McGarrigle και τα τραγούδια μιας Αμερικής που κάποτε έμοιαζε με υπόσχεση.
THE LIFO TEAM
Ο Τζορτζ Μάικλ ήθελε να ελέγχει τα πάντα εκτός από την καταστροφή του

Πολιτισμός / Ο Τζορτζ Μάικλ δεν χόρεψε ποτέ ξανά όπως πριν

Το νέο βιβλίο Tonight the Music Seems So Loud του Σάτναμ Σανγκέρα ξαναδιαβάζει τον Τζορτζ Μάικλ ως pop ιδιοφυΐα, gay σύμβολο, παιδί ελληνοκυπριακής οικογένειας και άνθρωπο που έκρυβε την κατάρρευση πίσω από μια άψογη δημόσια εικόνα.
THE LIFO TEAM
Ο Χάντσον Γουίλιαμς κέρδισε βραβείο και ευχαρίστησε τον συμπρωταγωνιστή του για τα «gay bottom eyes» του

Πολιτισμός / Ο Χάντσον Γουίλιαμς κέρδισε βραβείο και ευχαρίστησε τον συμπρωταγωνιστή του για τα «gay bottom eyes» του

Η queer σειρά για το χόκεϊ κέρδισε 16 βραβεία στα Canadian Screen Awards, ενώ ο Χάντσον Γουίλιαμς μοιράστηκε τη νίκη του με τον συμπρωταγωνιστή του Κόνορ Στόρι με μια ατάκα που έγινε αμέσως viral.
THE LIFO TEAM
 
 