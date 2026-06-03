Η Πάρις Τζάκσον έσωσε τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον το 2003, όπως αποκάλυψε πρώην σωματοφύλακάς του

Ο πρώην σωματοφύλακας του Μάικλ Τζάκσον υποστηρίζει ότι η κόρη του τραγουδιστή, Πάρις Τζάκσον, έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε ιατρικό περιστατικό που φέρεται να έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του «Βασιλιά της Ποπ» το 2003.

Ο Ματ Φίντες, ο οποίος εργάστηκε ως σωματοφύλακας του Μάικλ Τζάκσον από το 1999 έως το 2009, μίλησε για το περιστατικό στο podcast «The Art of Dialogue (Η Τέχνη του Διαλόγου)», περιγράφοντας όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες της προσωπικής ζωής του καλλιτέχνη.

«Ο Μάικλ παραλίγο να πεθάνει το 2003», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ένας γιατρός τού χορήγησε ένα φάρμακο και ο Μάικλ μετά βίας ανέπνεε».

Paris Jackson Saved Dad Michael Jackson From 'Nearly' Dying in 2003, Claims Ex-Bodyguard: He Was 'Barely Breathing' https://t.co/erL2ya6DYa pic.twitter.com/YiCH0E49Yi — OK! Magazine USA (@OKMagazine) June 3, 2026

Μάικλ Τζάκσον: Πώς τον έσωσε η Πάρις Τζάκσον

Σύμφωνα με τον Φίντες, η Πάρις Τζάκσον ήταν εκείνη που αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε άμεσα τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στον πατέρα της: «Η Πάρις ήταν αυτή που μας το επισήμανε. Έτρεξαν να τον επαναφέρουν, αλλά ο ίδιος δεν ήθελε να καλέσουν ασθενοφόρο γιατί φοβόταν ότι η είδηση θα έκανε τον γύρο του κόσμου», υποστήριξε.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την οικογένεια Τζάκσον ή άλλες ανεξάρτητες πηγές.

Ο Φίντες περιέγραψε επίσης τη μακροχρόνια μάχη του Μάικλ Τζάκσον με την αϋπνία, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, καθώς ο τραγουδιστής βρισκόταν αντιμέτωπος με δικαστικές διαμάχες, δημόσιες κατηγορίες και έντονη ψυχολογική πίεση.

Όπως είπε, συχνά του ζητούσε να βρει σκευάσματα για τον ύπνο που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή. Ωστόσο, ο πρώην σωματοφύλακας υποστήριξε ότι ανησυχούσε για την ποσότητα που κατανάλωνε ο τραγουδιστής.

«Μπήκα στο δωμάτιό του και σοκαρίστηκα. Έπινε το ένα μετά το άλλο. Του είπα ότι κανονικά έπρεπε να πάρει μόνο δύο κουταλάκια, αλλά εκείνος επέμενε ότι έπρεπε να κοιμηθεί επειδή είχε σημαντικές συναντήσεις το επόμενο πρωί», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τζάκσον κατανάλωσε δύο ολόκληρα μπουκάλια του σκευάσματος χωρίς αποτέλεσμα και παρέμεινε ξύπνιος όλη τη νύχτα.

Μάικλ Τζάκσον: Ο ρόλος του Κόνραντ Μάρεϊ

Ο Φίντες υποστήριξε ότι αργότερα ο τραγουδιστής άρχισε να συνεργάζεται με τον γιατρό Κόνραντ Μάρεϊ, ο οποίος είχε αναλάβει τη θεραπεία των σοβαρών προβλημάτων ύπνου που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με βιογράφους του Μάικλ Τζάκσον, πριν γνωρίσει τον Μάρεϊ, ο τραγουδιστής αναζητούσε ολοένα και ισχυρότερα φάρμακα από διαφορετικούς γιατρούς, πολλοί από τους οποίους αρνούνταν να του τα χορηγήσουν.

Ο Μάρεϊ τελικά τού χορήγησε μεταξύ άλλων και προποφόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό που χρησιμοποιείται σε χειρουργικές επεμβάσεις. Η ουσία αυτή συνδέθηκε αργότερα με τον θάνατο του τραγουδιστή.

Το 2011 ο Κόνραντ Μάρεϊ καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι ο Τζάκσον λάμβανε σχεδόν καθημερινά προποφόλη για την αντιμετώπιση της χρόνιας αϋπνίας του, μια πρακτική που οι ειδικοί χαρακτήρισαν εξαιρετικά επικίνδυνη.

Με πληροφορίες από OK! Magazine