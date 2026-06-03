Υπάρχουν απόγονοι του Τζέφρι Έπσταϊν; - «Πέθανε αλλά το γενετικό του υλικό μπορεί να επέζησε»

Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε το 2019, όμως γενετικό του υλικό ενδέχεται να υπάρχει μέχρι και σήμερα.

Emails και έγγραφα από τα αρχεία Έπσταϊν που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δείχνουν ότι ο ίδιος είχε καταθέσει το σπέρμα του σε τράπεζα σπέρματος αρκετά χρόνια πριν τον θάνατό του και ότι δεν επιθυμούσε να καταστραφεί σε περίπτωση που πέθαινε.

Η κατάθεση είχε γίνει κάποια στιγμή πριν τον Οκτώβριο του 2012 και ο Έπσταϊν υπέγραψε νέο συμβόλαιο το 2016. Οι φάκελοι περιλαμβάνουν emails από το 2012 που τον ενημέρωνε για επικείμενη ανανέωση πληρωμής για τη φύλαξη του υλικού του στην California Cryobank, καθώς και το συμβόλαιο του 2016 με την υπογραφή του.

Το συμβόλαιο, με ημερομηνία 9 Μαΐου 2016, καθόριζε τους όρους της αποθήκευσης του σπέρματος του Έπσταϊν. (Το σπέρμα παρέμενε στην ιδιοκτησία του· αυτό διαφέρει από τη δωρεά σπέρματος).

Το συμβόλαιο όριζε ότι, σε περίπτωση θανάτου του, το σπέρμα του θα περνούσε υπό τον έλεγχο της περιουσίας του ή άλλου νόμιμου εκπροσώπου. Η ρύθμιση αυτή δεν ήταν δημόσια γνωστή μέχρι τη δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης φέτος.

Δεν είναι σαφές αν το σπέρμα του Έπσταϊν εξακολουθεί να διατηρείται - και, αν ναι, πού. Η CooperCompanies, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της την California Cryobank από το 2021, δήλωσε ότι η τράπεζα «δεν διατηρεί πλέον δείγματα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν», αλλά δεν απάντησε σε περαιτέρω ερωτήσεις. Εκπρόσωπος της περιουσίας του Έπσταϊν επίσης δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για σχόλιο.

Τα έγγραφα δεν διευκρινίζουν πότε ακριβώς ο Έπσταϊν ξεκίνησε να καταθέτει το σπέρμα του. Είχε δηλώσει ένοχος το 2008 στη Φλόριντα για προτροπή σε ανήλικο για πορνεία και περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων όταν πέθανε από αυτοκτονία σε φυλακή του Μανχάταν το 2019.

Η καθηγήτρια Kimberly Mutcherson της Νομικής Σχολής Rutgers, που μελετά την αναπαραγωγική τεχνολογία και τη βιοηθική, ανέφερε ότι το αν είναι ηθικά αποδεκτό ένα κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να δέχεται σπέρμα από καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στον κλάδο.

Κάποιοι στον χώρο υποστηρίζουν, όπως είπε η καθηγήτρια Mutcherson, ότι εφόσον οποιοσδήποτε μπορεί να αναπαραχθεί μέσω σεξ, τότε οποιοσδήποτε θα πρέπει να μπορεί να αναπαραχθεί και μέσω τεχνολογίας - και ότι ο αποκλεισμός ανθρώπων από υπηρεσίες τράπεζας σπέρματος με βάση το ήθος, το ποινικό μητρώο ή άλλες κρίσεις για το ποιος είναι κατάλληλος γονέας θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο σε πολιτικές που ιστορικά έχουν χρησιμοποιηθεί για διακρίσεις βάσει φυλής, κοινωνικής τάξης και αναπηρίας.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι εύλογο να τίθεται το ερώτημα «αν πρόκειται για μια περίπτωση όπου οι άνθρωποι θα θεωρούσαν τη χρήση του σπέρματος αυτού του ατόμου ιδιαίτερα απεχθή».

Τζέφρι Έπσταϊν: Σε ποιον έχει αφήσει την περιουσία του

Ο Έπσταϊν άφησε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και των περιουσιακών του στοιχείων στη σύντροφό του, Karyna Shuliak, μέσω ενός καταπιστεύματος που διαχειρίζονταν ο δικηγόρος του Darren Indyke και ο λογιστής του Richard Kahn. Περίπου 40 ακόμη άτομα αναφέρονται επίσης ως πιθανοί δικαιούχοι, αν και κανείς, συμπεριλαμβανομένης της Shuliak, δεν έχει λάβει ακόμη τίποτα. Δικηγόρος της Shuliak αρνήθηκε να σχολιάσει. Το έγγραφο του καταπιστεύματος όμως δεν αναφέρει το σπέρμα του Έπσταϊν.

Η Naomi Cahn, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια που ειδικεύεται στα καταπιστεύματα και τις κληρονομιές, ανέφερε ότι οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των όρων του καταπιστεύματος στο αποθηκευμένο σπέρμα θα επιλυθεί κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με τη νομοθεσία των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων. Το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν βρισκόταν εκεί, η περιουσία του διαχειρίζεται εκεί και το καταπιστευματικό έγγραφο ορίζει ρητά ότι οι διατάξεις του πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία.

Η καθηγήτρια Cahn είπε ότι οι διαχειριστές έχουν νομική υποχρέωση να διαθέσουν την περιουσία του Έπσταϊν προς όφελος του καταπιστεύματος και των δικαιούχων του. «Έχουν σημαντικό βαθμό διακριτικής ευχέρειας, αρκεί να την ασκούν με καλή πίστη», είπε.

Δεν είναι σαφές πώς θα αντιδρούσαν οι πάροχοι υπηρεσιών αναπαραγωγικής τεχνολογίας εάν μια δικαιούχος λάμβανε το σπέρμα και προσπαθούσε να το χρησιμοποιήσει για να μείνει έγκυος. Σύμφωνα με τις ηθικές αρχές που εφαρμόζονται γενικά στον κλάδο, το σπέρμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μετά θάνατον, εφόσον ο Έπσταϊν είχε δηλώσει ρητά ότι αυτό θα ήταν η επιθυμία του, ανέφερε η δρ Λουίζ Κινγκ, διευθύντρια του τμήματος αναπαραγωγικής βιοηθικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Άτομα κοντά στον Έπσταϊν ανέφεραν λίγο πριν τον θάνατό του ότι ονειρευόταν να διαδώσει ευρέως το DNA του, αφήνοντας έγκυες γυναίκες στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό.

Ιατρικά αρχεία και emails από τους φακέλους του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δείχνουν ότι ο Έπσταϊν ανησυχούσε για τη γονιμότητά του. Είχε λάβει θεραπεία για χαμηλή τεστοστερόνη, έστω και προσωρινά, με σχήμα που περιλάμβανε το φάρμακο Clomid, το οποίο μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων.

Σε email του 2017, έστειλε στην Shuliak έναν σύνδεσμο για ένα άρθρο σχετικά με μια συσκευή που θα του επέτρεπε να αξιολογεί την ποιότητα του σπέρματός του. Η Shuliak παρήγγειλε άμεσα τη συσκευή, σύμφωνα με email επιβεβαίωσης αποστολής πέντε ημέρες αργότερα.

Με πληροφορίες από The New York Times