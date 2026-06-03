Ακαδημαϊκός έγραψε άρθρο με ΑΙ για να προτρέψει τους φοιτητές να μην χρησιμοποιούν τεχνολογία

Ένας διακεκριμένος ακαδημαϊκός στο Σίδνεϊ χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να συντάξει ένα άρθρο γνώμης στο οποίο προέτρεπε τους φοιτητές να «κάνουν τη δουλειά τους» και να μην προσπαθούν να τη γλιτώσουν χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους τεχνολογία.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Sydney Morning Herald», η οποία μετά τις αποκαλύψεις, το αφαίρεσε από τον ιστότοπό της.

Η αναπληρώτρια πρύτανης του Πανεπιστημίου του Δυτικού Σίδνεϊ, καθηγήτρια Cath Ellis, δημοσίευσε τον περασμένο μήνα ένα άρθρο γνώμης στην εφημερίδα «Sydney Morning Herald», ως απάντηση σε ένα άρθρο της ακαδημαϊκού Kylie Moore-Gilbert.

Η Moore-Gilbert είχε γράψει ότι είχε συμβουλεύσει την θετή της κόρη να το σκεφτεί καλά πριν εγγραφεί στο πανεπιστήμιο, καθώς οι φοιτητές θα μπορούσαν εύκολα να αναθέσουν τη μάθησή τους στην τεχνητή νοημοσύνη, αναφέροντας ότι οι φοιτητές «βαθμολογούνται με βάση το ποιος μπορεί να συντάξει τις καλύτερες εντολές για την τεχνητή νοημοσύνη».

Σε απάντηση, η Ellis έγραψε στο άρθρο της ότι «το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης είναι πραγματικό», αλλά οι φοιτητές θα πρέπει να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και να σπουδάζουν.

«Μην παίρνετε τον εύκολο δρόμο. Μην αναθέτετε σε άλλους τη σκέψη σας, όσο δελεαστικό κι αν είναι αυτό. Αν το σύστημα είναι τόσο ευάλωτο όσο ισχυρίζονται ορισμένοι, τότε η γνήσια προσπάθεια δεν θα περάσει απαρατήρητη. Θα ξεχωρίσει», έγραψε.

Ωστόσο, όταν η στήλη υποβλήθηκε στην υπηρεσία ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης Pangram, εμφανίστηκε ως δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη.

Τι αναφέρει το πανεπιστήμιο

Το πανεπιστήμιο ανέφερε ότι η Ellis είχε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για τη σύνταξη της στήλης.

«Για να γράψει το άρθρο γνώμης της, η καθηγήτρια Ellis ανέβασε 40.000 λέξεις από το δικό της πρωτότυπο υλικό σε ένα γλωσσικό μοντέλο (LLM). Το μοντέλο συνόψισε την εκτενή βάση γνώσεών της, παρέχοντας προτάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η χρήση ενός γλωσσικού μοντέλου για να αντλήσει από τη δική της εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία «αποδεικνύει μια εξελιγμένη και κατάλληλη χρήση» της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

«Προγράμματα όπως το Pangram μπορούν να ανιχνεύσουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν μπορούν να προσδιορίσουν αν αυτή η χρήση ήταν κατάλληλη ή ακατάλληλη», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Το Πανεπιστήμιο πιστεύει ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε αυτή την περίπτωση ήταν κατάλληλη.»

Το άρθρο γνώμης της Ellis δεν ανέφερε τη χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης για τη σύνταξη του άρθρου.

Η πολιτική της Nine, μητρικής εταιρείας του Sydney Morning Herald, επιτρέπει στους συγγραφείς να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για αρχική έρευνα και γρήγορες ιδέες, αλλά ορίζει: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται για τη σύνταξη άρθρων προς δημοσίευση».

Με πληροφορίες από Guardian

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