Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,6% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα - Πού καταγράφεται η Καρυστιανού

Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, με τα υπό διαμόρφωση πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού να εμφανίζουν σημαντική δυναμική και να αναδιατάσσουν τις ισορροπίες στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα, συγκεντρώνοντας 28,6%, ποσοστό κοντά στα επίπεδα των ευρωεκλογών, ενώ ακολουθεί το κόμμα ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 15,1%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 12,4%, καταγράφοντας σημαντική πτώση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, ενώ ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 10,5%.

Πιο χαμηλά καταγράφονται η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,6% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%.

Εκτός ορίου κοινοβουλευτικής εισόδου κινούνται το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής με 2,4% και η Νίκη με 1,6%.

Ιδιαίτερα χαμηλά εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συγκεντρώνει μόλις 1,3%, καταγράφοντας ουσιαστικά εικόνα εκλογικής κατάρρευσης μετά τη μετακίνηση μεγάλου μέρους των ψηφοφόρων του προς το νέο εγχείρημα Τσίπρα.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται χαμηλότερα, με τη Νέα Δημοκρατία στο 25%, την ΕΛ.Α.Σ. στο 13,2%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,8% και την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 9,2%.

Η ΕΛ.Α.Σ. δεύτερη δύναμη στον χώρο της αντιπολίτευσης

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα αποκτά ήδη χαρακτηριστικά βασικού πόλου της αντιπολίτευσης.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η ΕΛ.Α.Σ. συγκεντρώνει 15,2%, ξεπερνώντας το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί με 12,4%.

Στο ίδιο ερώτημα, η Ελληνική Λύση και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» συγκεντρώνουν από 7,8%, ενώ το 29,3% απαντά ότι δεν θεωρεί κανένα κόμμα αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική λύση.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση με 26,3%, ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας περνά πλέον καθαρά στη δεύτερη θέση με 15,1%.

Ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,3% και η Μαρία Καρυστιανού με 7,1%.

Παράλληλα, υψηλό παραμένει και το ποσοστό όσων απαντούν «κανένας», το οποίο φτάνει στο 18,7%, στοιχείο που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αποστασιοποίηση σημαντικού τμήματος της κοινής γνώμης από το πολιτικό σύστημα.

Από πού αντλούν δυνάμεις Τσίπρας και Καρυστιανού

Η έρευνα καταγράφει σημαντικές ανακατατάξεις στο εκλογικό σώμα, κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αντισυστημικής ψήφου.

Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να απορροφά περίπου τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και περίπου το ένα τρίτο της Νέας Αριστεράς.

Παράλληλα, καταγράφει διαρροές από το ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 5,1%, ενώ προσελκύει και μικρότερο τμήμα ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΜέΡΑ25.

Από την άλλη πλευρά, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει επιρροή κυρίως σε ψηφοφόρους κομμάτων διαμαρτυρίας ή αντισυστημικής κατεύθυνσης.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αντλεί σημαντικά ποσοστά από τη Φωνή Λογικής, τη Νίκη, την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ καταγράφει μικρότερες μετακινήσεις και από το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ αλλά και τη Νέα Δημοκρατία.

Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα και Καρυστιανού

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει και διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά για τα δύο νέα πρόσωπα που εισέρχονται δυναμικά στο πολιτικό σκηνικό.

Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται να υπερέχει σε ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία και τη συνολική πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι πολίτες τον αξιολογούν θετικότερα ως προς την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την εξωτερική πολιτική αλλά και ως τον πολιτικό που θα μπορούσε πιο αποτελεσματικά να αμφισβητήσει εκλογικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αντίθετα, η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να καταγράφει ισχυρότερη απήχηση σε πεδία που συνδέονται με τη θεσμική κρίση και τη γενικότερη απογοήτευση από το πολιτικό σύστημα.

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι μπορεί να κινητοποιήσει πολίτες που σήμερα βρίσκονται εκτός πολιτικής διαδικασίας, να εκφράσει ζητήματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και να δώσει «ελπίδα και προοπτική».

Παράλληλα, τα συναισθήματα απέναντι στα δύο νέα πολιτικά εγχειρήματα εμφανίζονται σχετικά ισορροπημένα.

Το 33,6% δηλώνει ότι βλέπει θετικά ή μάλλον θετικά την ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ αντίστοιχα το 32,6% εκφράζεται θετικά για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.