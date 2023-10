Πόλεμος στο Ισραήλ: Τανκς στη Γάζα - Πάνω από 9.700 οι νεκροί κι από τις δύο πλευρές

Μεγαλώνει καθημερινά η λίστα των θυμάτων του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με τον αριθμό πλέον να ξεπερνάει τα 9.700 άτομα.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από το λεγόμενο υπουργείο Υγείας στη Γάζα, το οποίο ελέγχεται από την Χαμάς, τουλάχιστον 8.306 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς. Μεταξύ αυτών υποστηρίχτηκε πως είναι 3.457 παιδιά. Οι ανεξάρτητοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν τον αριθμό των θυμάτων που ανακοινώθηκαν από τη Γάζα. Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αμφισβήτησε τον αριθμό των νεκρών στη Γάζα.

Το Ισραήλ από την πλευρά του έχει ανακοινώσει τουλάχιστον 1.400 νεκρούς. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα επιβεβαιώθηκε πως νεκρή είναι η 22χρονη Σάνι Λουκ.

Στο μεταξύ δημοσιογράφος του BBC ανέφερε πως ισραηλινά τανκς κατευθύνονται προς την πόλη της Γάζας από τέσσερις κατευθύνσεις.

Νωρίτερα το BBC επικαλούμενο τον ανταποκριτή του στη Γάζα, Rushdi Abualouf, ανέφερε ότι πλέον φαίνεται να υπάρχουν λιγότερες αεροπορικές επιδρομές στα νότια της Γάζας από ό, τι πριν. «Παρατηρήσαμε από χθες ότι υπάρχουν λιγότερες αεροπορικές επιδρομές σε αυτή την περιοχή, περισσότερη βοήθεια που έρχεται από την Αίγυπτο. Φαίνεται λοιπόν ότι το Ισραήλ θέλει να επικεντρώσει την επιχείρηση στα βόρεια και την πόλη της Γάζας, όπου τώρα έρχονται άρματα μάχης από τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις».

Επιπλέον κάτοικος της Γάζας μιλώντας στο AFP είπε πως τα τανκς πυροβολούν οχήματα σε δρόμο-«κλειδί». Αναφέρθηκε ότι ένα ισραηλινό τανκ εθεάθη σε κεντρική οδική αρτηρία από το βόρειο προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Το επαληθευμένο από το BBC βίντεο δείχνει ένα τανκ να πυροβολεί ένα αυτοκίνητο που κινείται βόρεια στον δρόμο Σαλάχ αλ-Ντιν, ακριβώς νότια της πόλης της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός έχει αρνηθεί να αποκαλύψει τις θέσεις του.

Μάρτυρες δήλωσαν νωρίτερα στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι τανκς είχαν εισέλθει στη συνοικία Ζαϊτούν στις νότιες παρυφές της πόλης της Γάζας. «Έχουν κόψει τον δρόμο Σαλάχ αλ-Ντιν και πυροβολούν κάθε όχημα που προσπαθεί να περάσει από αυτόν», δήλωσε ένας κάτοικος, ο οποίος δεν έδωσε το όνομά του. Το BBC δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό αυτό.

Οι IDF δήλωσαν νωρίτερα ότι έπληξαν 600 στόχους τις τελευταίες 24 ώρες και δεκάδες μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν σε ολονύκτιες συγκρούσεις.

Israeli forces advance their ground operation in Gaza



i24NEWS Senior Defense correspondent @Jregevi24news reports from southern Israel where Israeli tanks have reached deep in Gaza near one of the main roads in Gaza City pic.twitter.com/Nnuwy8I1pD