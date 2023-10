Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Συνεχείς στοχευμένες επιθέσεις ανακοίνωσαν οι IDF

Για πάνω από είκοσι μέρες συνεχίζεται ο πόλεμος του Ισραήλ με την Χαμάς και μέγιστο ζήτημα παραμείνει τι θα γίνει με τους ομήρους, αλλά και τους αμάχους.

Σήμερα , όπως αναφέρει ο Guardian, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία υποστήριξε ότι έπληξε 600 στόχους την τελευταία ημέρα, επεκτείνοντας την επίθεσή της στη Γάζα. Μεταξύ των στόχων ήταν και «κάπου στην περιοχή» του πανεπιστημίου Al-Azhar, από όπου, όπως είπε, επρόκειτο να εκτοξευθεί αντιαρματικός πύραυλος.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν επίσης στόχους στη Συρία και τον Λίβανο, ως απάντηση σε εκτοξεύσεις από τις περιοχές αυτές προς το Ισραήλ, ανακοίνωσε οι ισραηλινές δυνάμεις.

Σε ξεχωριστά tweets, οι IDF ανέφεραν ότι ένα αεροσκάφος επιτέθηκε σε στόχους της Χεζμπολάχ στο λιβανέζικο έδαφος, συμπεριλαμβανομένων «υποδομών για την καθοδήγηση της τρομοκρατίας και στρατιωτικών υποδομών της οργάνωσης», και ότι ένα μαχητικό αεροσκάφος επιτέθηκε σε εκτοξευτές στο συριακό έδαφος.

Υπήρξαν περαιτέρω αναφορές για άλλη μια επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν στη Δυτική Όχθη, με τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιους να θεωρείται ότι σκοτώθηκαν.

