Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Φτάνουν τους 2.500 οι νεκροί - Νέες πρωινές επιθέσεις

Ανεβαίνει διαρκώς η λίστα των νεκρών από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς με τον νέο απολογισμό να κάνει λόγο για σχεδόν 2.500 θανάτους.

Ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς αυξήθηκε στους 1.200, ανακοίνωσε το τοπικό υπουργείο Υγείας, καθώς πολλαπλασιάστηκαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον παλαιστινιακό θύλακα όπου κυβερνά το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς. «Ο αριθμός των μαρτύρων έφθασε τους περίπου 1.200 και ο αριθμός των τραυματιών τους περίπου 5.600», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου στη Γάζα, την έκτη ημέρα μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εν μέσω ισραηλινών επιχειρήσεων αντιποίνων.

Αντιστοίχως οι ισραηλινές αρχές επικαιροποίησαν χθες τον αριθμό των νεκρών σε επίσης σχεδόν 1.200. Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ ο απολογισμός και από τις δύο πλευρές ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 2.500 θύματα.

Πάνω από 338.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία παραμένει σε κατάσταση πολιορκίας και σφυροκοπείται από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, σύμφωνα με νεότερους αριθμούς του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ. Ο αριθμός των ανθρώπων που εκτοπίστηκαν στον πυκνοκατοικημένο θύλακα των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων αυξήθηκε ως χθες Τετάρτη το βράδυ «κατά 75.000 επιπλέον», και «έφθασε τους 338.934», εξηγεί το OCHA σε ανακοίνωσή του που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα.

Την ίδια στιγμή οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπολύουν αυτήν την ώρα μια εκτεταμένη επίθεση σε πολλά κέντρα της οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι οι τελευταίες αεροπορικές επιδρομές του στη Λωρίδα της Γάζας αποσκοπούν στην καταστροφή ενός δικτύου σηράγγων που επί δεκαετίες χρησίμευε ως κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς.

Πενήντα ένας Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 281 έχουν τραυματιστεί τις τελευταίες ώρες από τις νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παράκτιου θύλακα.

תיעוד מתקיפת בניין רב קומות של ארגון הטרור גא״פ



Documentation of the strike on a multi-story building used by the Islamic Jihad terrorist organization pic.twitter.com/gFbFZxYi58