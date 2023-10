Οι «μικροί ήρωες» του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς: Αντίσταση με μπισκότα και απο μηχανής θεοί

Στο περιθώριο του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς η επικαιρότητα έχει καταγράψει δράματα, ωστόσο δεν λείπουν και οι ιστορίες κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι εξελίχθηκαν εν μέσω της δίνης και των μαχών σε «μικρούς ήρωες».

Κάποιοι εξ αυτών των «μικρών ηρώων» έζησαν να διηγηθούν τις ιστορίες τους. Κάποιοι πάλι δεν τα κατάφεραν και τις ιστορίες τους διηγήθηκαν άλλοι.

«Μικροί ήρωες»: Αντίσταση με μπισκότα

Μια μητέρα απάντησε στους ένοπλους που μπήκαν σπίτι της με μπισκότα. Όταν οι μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν στο σπίτι της νωρίς το πρωί του Σαββάτου, η Ρέιτσελ Αντάρι δεν είχε όπλα. Είχε όμως μπισκότα, τα οποία προσέφερε στους άνδρες που κρατούσαν αιχμάλωτους την ίδια και τον σύζυγό της για τις επόμενες 15 ώρες, καθώς η πόλη της Οφακίμ και δεκάδες άλλες πόλεις στο νότιο Ισραήλ αντιμετώπιζαν μια βίαιη εισβολή της Χαμάς από τη Γάζα.

«Μπορούσα να διακρίνω ότι ήταν θυμωμένοι», δήλωσε η Αντάρι στο ισραηλινό κανάλι 12. «Τους ρώτησα αν πεινούσαν. Τους ετοίμασα καφέ και μπισκότα». «Τους τρέλανε», είπε ο σύζυγός της, Ντέιβιντ. «Τους ρωτούσε συνεχώς αν θέλουν κάτι».

Τα μπισκότα βοήθησαν να κερδίσει το ζευγάρι αρκετό χρόνο ώστε οι γιοι τους, και δύο αστυνομικοί, να συμμετάσχουν σε μια επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωσή τους. Η επιμονή της στα μπισκότα μετέτρεψε τη Ρέιτσελ Αντάρι σε κάτι σαν εθνικό ήρωα.

«Μικροί ήρωες»: Ο απόστρατος στρατηγός

Ένας άλλος «μικρός ήρωας» είναι ο Νόαμ Τιμπόν, ένας στρατηγός εν αποστρατεία, πρώην διοικητής των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο βορρά.

Το Σάββατο, ο Τιμπόν έμαθε ότι ο γιος του, ο δημοσιογράφος Αμίρ Τιμπόν, ήταν παγιδευμένος με την οικογένειά του στο χώρο τους στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με τη Γάζα. Άρπαξε το μοναδικό του πιστόλι και, μαζί με τη σύζυγό του, οδήγησε από το Τελ Αβίβ προς το Ναχάλ Οζ.

Το ταξίδι τους έχει καταγραφεί διεξοδικά στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Αρχικά, ο απόστρατος συνάντησε επιζώντες από την επίθεση της Χαμάς σε ένα ρέιβ πάρτι και τους οδήγησε βόρεια. Στη συνέχεια, έπεσε πάνω σε στρατιώτες, οι οποίοι δεν είχαν προφανή αποστολή και έπεισε έναν από αυτούς να τον ακολουθήσει. Πριν φτάσουν στο κιμπούτς του γιου του, συνάντησαν τραυματισμένους στρατιώτες και, για άλλη μια φορά, οδήγησαν προς την αντίθετη κατεύθυνση για να τους μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος.

Τελικά, ο απόστρατος έφτασε στο Ναχάλ Οζ και, μαζί με μια ομάδα από στρατιώτες, απελευθέρωσε την οικογένεια του γιου του.

«Μικροί ήρωες»: Ο αριστερός πρώην βουλευτής

Ένας άλλος «μικρός ήρωας» ο επίσης απόστρατος στρατηγός Γιαϊρ Γκολάν, ο οποίος στο παρελθόν ήταν βουλευτής της Αριστεράς, έκανε πολλαπλές ηρωικές διασώσεις. Πρώτον, ο Γκολάν ανέσυρε έναν δημοσιογράφο που είχε παγιδευτεί στο σπίτι του, αφού ο πατέρας του έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο στρατός και η αστυνομία δεν ενεργούσαν για να τον σώσουν, σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού ειδησεογραφικού ιστότοπου Walla.

Αργότερα, ο Γκολάν έμαθε για τρεις νεαρούς άνδρες που κρύβονταν, αφού έτρεξαν να ξεφύγουν από τους μαχητές της Χαμάς σε πάρτι στο κιμπούτς Ρέιμ, όπου 260 Ισραηλινοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πιάστηκαν όμηροι. «Ξαφνικά, από το πουθενά, ο άγγελος φτάνει στο σημείο που βρίσκονταν ο γιος μου και οι φίλοι του, καλεί τον γιο μου, τον φωνάζει με το όνομά του, του λέει 'Γεια σας, είμαι ο στρατηγός Γιαϊρ Γκολάν, έλα σε μένα'», έγραψε ο πατέρας του ενός νεαρού.

«Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ήρωας, αυτός ο άγγελος, ήρθε και τους έσωσε από την περιοχή, είναι απλά απίστευτο. Δεν έχω λόγια για να σε ευχαριστήσω και να σε χαιρετίσω», πρόσθεσε ο πατέρας του νεαρού.

Κι άλλοι «μικροί ήρωες»

Τη Δευτέρα, ένα νέο όνομα προστέθηκε στην ομάδα των «μικρών ηρώων» του περασμένου Σαββατοκύριακου: η Ιμπάλ Ραμπίν Λιμπερμαν, μια 25χρονη γυναίκα που πιστώνεται την επιβίωση όλων στο κιμπούτς της, ακόμη και όταν πολλά από τα γειτονικά κιμπούτς υπέστησαν μεγάλες απώλειες.

Σύμφωνα με αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα, η Λίμπερμαν παρατήρησε νωρίς ότι κάποιος προσπαθούσε να διεισδύσει στο κιμπουτς Nir-Am και έτρεξε από σπίτι σε σπίτι για να σημάνει συναγερμό.

Ένας άλλος «μικρός ήρωας» είναι ο Γιανίφ Σαρουντί. Σύμφωνα με μαρτυρία μάζεψε 9 ανθρώπους, που προσπαθούσαν να ξεφύγουν και τραυματίστηκαν, με το αυτοκίνητό του, καθώς δέχονταν επίθεση στο νότιο Ισραήλ. Τους οδήγησε σε μια βάση των IDF, αλλά αυτή η βάση ήταν υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Συνέχισε να οδηγεί βαλλόμενος από συνεχή πυρά και περίμενε με τους τραυματίες άλλες 2 ώρες μέχρι να φτάσουν οι ειδικές δυνάμεις των IDF. Πέθανε από τα τραύματά του αλλά έσωσε 8 ζωές.

Επίσης ξεχωριστή και η ιστορία της Αμίτ Μαν. Η 21χρονη Αμίτ δούλευε ως παραϊατρικό προσωπικό και πήγε στο κιμπουτς Be'eri (μια πόλη κοντά στα σύνορα με τη Γάζα κοντά στην ακτή) κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πέρασε 6 ώρες βοηθώντας τους τραυματίες κρυμμένη από τις δυνάμεις της Χαμάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έστειλε μήνυμα στην οικογένειά της ότι δεν πίστευε ότι θα επιβίωνε και τους είπε ότι τους αγαπάει.

Τα τελευταία της λόγια ήταν: «Με παρακολουθούν. Πυροβόλησαν τα πόδια μου». Το πτώμα της βρέθηκε μαζί με άλλα 107 άτομα, περίπου το 10% του αγροτικού χωριού, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, βρέφη και μητέρες με μικρά παιδιά.

«Οι τελευταίες στιγμές της κόρης μου»

Μια ακόμη παρόμοια ιστορία δημοσίευσε και το BBC. Όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ο καθηγητής Ιλάν Τροέν έλαβε ένα τηλεφώνημα από την κόρη του Ντέμπορα Ματίας, Αμερικανίδα που ζει στο Ισραήλ. Μαχητές περικύκλωναν το σπίτι της όπου κρυβόταν με τον σύζυγό της και τον 16χρονο γιο τους.

Λίγο αργότερα, ο γιος της κοπέλας έστειλε μήνυμα στον παππού του ότι οι γονείς του είχαν σκοτωθεί και ο ίδιος βρισκόταν τραυματισμένος και κρυμμένος. O Ιλάν και η οικογένειά του, του έστελναν μηνύματα τις ώρες που ακολούθησαν μέχρι να διασωθεί από τον ισραηλινό στρατό. Ο Ιλάν είπε στο BBC ότι η κόρη του και ο σύζυγός της «δημιούργησαν μια ζωή γεμάτη φως και ζωντάνια».

