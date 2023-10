Πόλεμος στο Ισραήλ: Νεκρός σε επιδρομή ανώτατος διοικητής της Χαμάς

Ένας ανώτατος διοικητής της Χαμάς, ο Ayman Nofal, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, ανακοίνωσε η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης.

Ο Ayman Nofal, μέλος του ανώτερου στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών Izz el-Deen Al-Qassam, ήταν υπεύθυνος για την κεντρική περιοχή της Γάζας, όπως ανέφερε η Χαμάς μέσω Telegram.

Η ισραηλινή αεροπορία ανάρτησε στα social media την είδηση για τον θάνατο του Ayman Nofal, κάτι που φαίνεται να επιβεβαίωσε η Χαμάς.

«Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό την κοινή καθοδήγηση πληροφοριών με την Shin Bet, σκότωσαν ένα από τα ανώτερα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, τον Ayman Nofal, ο οποίος υπηρετούσε ως διοικητής της ταξιαρχίας των κεντρικών στρατοπέδων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και ως πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς.

»Δυνάμει των καθηκόντων του, διηύθυνε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των δυνάμεων ασφαλείας και κατεύθυνε τους στόχους πυραύλων της Χαμάς, στοχεύοντας συγκεκριμένα περιοχές που κατοικούνταν από μη εμπλεκόμενους πολίτες. Στο παρελθόν, συμμετείχε στην παραγωγή και ανάπτυξη όπλων, προωθήθηκε και ήταν συνεργάτης σε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις, ενώ ήταν και συνεργάτης στον σχεδιασμό της απαγωγής του Gilad Shalit» ανέφερε το Ισραήλ.

