Ισραήλ: Η Χαμάς πιάνει αιχμάλωτους- «Προκαλεί φρίκη»

Την ώρα που οι μάχες στο Ισραήλ συνεχίζονται η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο όπου διακρίνονται τρεις άνδρες με πολιτικά ρούχα να κρατούνται από ενόπλους.

Μάλιστα, στον τελευταίο απολογισμό που έχει δώσει το τηλεοπτικό δίκτυο του Ισραήλ N12 NEWS, τουλάχιστον 40 είναι μέχρι στιγμής οι Ισραηλινοί νεκροί και 740 οι τραυματίες από την επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το πρωί η παλαιστινιακή Χαμάς.

Όπως ανακοίνωσε η Χαμάς, στο εν λόγω βίντεο απεικονίζονται «εχθροί» που αιχμαλωτίστηκαν από τους Παλαιστίνιους μαχητές κατά την επίθεση που έχουν εξαπολύσει από νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον του Ισραήλ.

Παράλληλα, στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο αναφέρεται πως εικονίζονται «φωτογραφίες (μελών) των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ (σ.σ. η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) που αιχμαλωτίζουν αρκετούς στρατιώτες του εχθρού κατά τη διάρκεια της μάχης "Κατακλυσμός Αλ-Άκσα"».

Στο επίμαχο βίντεο, που δεν έχει ήχο, διακρίνονται στο βάθος πινακίδες στα εβραϊκά υποδηλώνοντας ότι τα πλάνα καταγράφηκαν στην ισραηλινή πλευρά στο πέρασμα Ερέζ ανάμεσα σε Λωρίδα της Γάζας και Ισραήλ.

Σημειώνεται πως τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αρκετοί Ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες έχουν αιχμαλωτιστεί από μαχητές της Χαμάς.

Σύμφωνα με πηγή από τον ισραηλινό στρατό, που επικαλείται το Reuters, υπάρχουν αναφορές για αιχμαλώτους, χωρίς όμως να δοθεί κάποια περαιτέρω διευκρίνιση.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, καταδίκασε σήμερα την ομηρεία αμάχων στο Ισραήλ και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή τους μετά την επίθεση της Χαμάς.

«Η είδηση περί αμάχων που κρατούνται όμηροι στα σπίτια τους ή στη Γάζα προκαλεί φρίκη. Αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Οι αιχμάλωτοι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter.

News of civilians taken as hostages in their homes or to Gaza are appalling.



This is against international law.



Hostages must be released immediately.