Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις εκρήξεις κοντά στη Λβιβ- Χτυπήματα σε Οδησσό και Ζαπορίζια

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με το ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 24 μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι χτυπήθηκε το αεροδρόμιο της πόλης. Το δυτικό τμήμα της χώρας έχει γλιτώσει σε μεγάλο βαθμό από επιθέσεις από τη Ρωσία τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του BBC, ήχησαν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στις 06:08 π.μ (τοπική ώρα).

Από φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα social media, ένα μεγάλο σύννεφο καπνού υψώθηκε στην πόλη του Λβιβ που φαίνεται να έρχεται από την κατεύθυνση του αεροδρομίου, 6 χιλιόμετρα, από το κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το Chanel 24 εκρήξεις ακούστηκαν και σε Οδησσό και στη Ζαπορίζια ενώ συναγερμός έχει σημάνει σε Κίεβο, Ternopil και στο Volyn στο Λουγκάνσκ.

Την είδηση της έκρηξης στο Λβιβ επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος της πόλης, Andriy Sadovyi, με μήνυμά του στο Telegram.

Explosions heard in #Lviv. Air aid sirens followed by explosions. Column of smoke a few miles from the city centre. #Ukraine #war #Russia #Putin pic.twitter.com/dVZIskbc7E