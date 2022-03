Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυραυλικές επιθέσεις στη Λβιβ - Υπό ρωσικό κλοιό το Κίεβο 

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί της Κυριακής στα περίχωρα της Λβιβ, μιας πόλης που απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα.

«Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Λβιβ και τη Χερσώνα και υπάρχουν αναφορές ότι το Λβιβ δέχεται ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις», σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιντερνετική πόλη Kyiv Independent που κάνει λόγο και για βομβαρδισμό στρατιωτικής βάσης εκπαίδευσης, ενώ σύμφωνα με τον απεσταλμένο του DPA που βρίσκεται στο Πρζεμίσλ, οι εκρήξεις ακούγονταν και στην Πολωνία.

War comes to west #Ukraine this morning.

Russia has launched bombing raids just a few kilometres from the #Poland border.



The Yaroviv peacekeeping centre at Starychi has been destroyed. This is west of #Lviv.

Casualties not yet known but deaths feared. pic.twitter.com/LHYt3UmQEl