Πόλεμος στην Ουκρανία: Σύσκεψη 40 χωρών στη Σαουδική Αραβία - Πώς αντέδρασαν Μόσχα και Κίεβο

Διάφορες πλευρές σχολιάζουν τις διαβουλεύσεις στη Σαουδική Αραβία χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας για την ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από 40 χώρες συμμετέχουν στη διήμερη διάσκεψη για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η σύσκεψη, στην οποία η Ρωσία δεν προσκλήθηκε, αποτελεί μερικώς μία προσπάθεια της Ουκρανίας να οικοδομήσει ένα πλαίσιο υποστήριξης πέραν των δυτικών συμμάχων της, προσεγγίζοντας τις χώρες που ήταν επιφυλακτικές να πάρουν θέση ως προς την πολεμική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αποτέλεσμα αυτών ήταν οι αντιδράσεις υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων. Συγκεκριμένα ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, πρώην πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ αντέδρασε στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο κανάλι του στο Telegram δήλωσε ότι «δεν χρειάζονται ακόμη διαπραγματεύσεις. Ο εχθρός να σέρνεται στα γόνατά του, εκλιπαρώντας για έλεος».

Ανέφερε επίσης τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ειρηνευτικές προτάσεις έχουν πιθανότητες να εφαρμοστούν επιτυχώς:

-Συμμετοχή και των δύο πλευρών της σύγκρουσης.

-Λογιστική για το ιστορικό πλαίσιο.

-Λογιστική για τις τρέχουσες πραγματικότητες.

Σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ, αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται.

Επίσης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ένας ακόμη Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες που διεξάγονται το Σαββατοκύριακο στη Σαουδική Αραβία με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ινδίας με στόχο τον καθορισμό αρχών για μία ειρηνική επίλυση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι μία καταδικασμένη προσπάθεια της Δύσης, προκειμένου ο Παγκόσμιος Νότος να συνταχθεί με την πλευρά του Κιέβου.

Ο Ρώσος υφυπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ χαρακτήρισε την διεθνή συνάντηση ως «μία αντανάκλαση της προσπάθειας που κάνει η Δύση για τη συνέχιση άκαρπων και καταδικασμένων προσπαθειών κινητοποίησης της διεθνούς κοινότητας και ειδικότερα, του Παγκόσμιου Νότου, αν όχι συνολικά, για την υποστήριξη της λεγόμενης φόρμουλας του Ζελένσκι, η οποία είναι καταδικασμένη και μη βιώσιμη από την αρχή».

«Η συνάντηση στη Τζέντα ήταν ένα βήμα προς την πρακτική εφαρμογή των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών που πρότεινε η Ουκρανία. Κάθε κράτος που συμμετέχει στις διαβουλεύσεις μπορεί να επιδείξει ηγετικό ρόλο στις παγκόσμιες προσπάθειες για ειρήνη.Και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ήδη καθορίσει τον ρόλο τους στην εφαρμογή ορισμένων σημείων της φόρμουλας», δήλωσε από την πλευρά του Κιέβου, ο Άντρι Γέρμακ, επικεφαλής του προεδρικού γραφείου.

Οι χώρες που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας ήταν:

Και επίσης ο ΟΗΕ ως οργανισμός.

Τέλος, το Reuters αναφέρει πως η απόφαση της Κίνας να συμμετάσχει στις συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία σηματοδοτεί πιθανές αλλαγές στην προσέγγιση του Πεκίνου, αλλά όχι στροφή όσον αφορά στην υποστήριξή της προς τη Μόσχα.

Negotiations on #Ukraine have begun in #SaudiArabia, which will be attended by about 40 countries, Al Jazeera writes. pic.twitter.com/mB3FEMvQtd