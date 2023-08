Η τρίαινα της Μητέρας Πατρίδας στο Κίεβο- Η Ουκρανία αντικατέστησε το σφυροδρέπανο

Η Ουκρανία αντικατέστησε το σφυροδρέπανο, το κυρίαρχο σοβιετικό σύμβολο στο μνημείο της Μητέρας Πατρίδας στο Κίεβο.

Η εθνική τρίαινα, σύμβολο της Ουκρανίας, αντικατέστησε το σφυροδρέπανο της Σοβιετικής Ένωσης στην ασπίδα του μνημείου ύψους 62 μέτρων. Η εθνική τρίαινα της Ουκρανίας τοποθετήθηκε σήμερα στο μνημείο που απεικονίζει την Μητέρα Πατρίδα στο Κίεβο, αντικαθιστώντας τα σοβιετικά σύμβολα σε ένα από τα πιο εμφανή παραδείγματα απομάκρυνσης της χώρας από το παρελθόν και την επιρροή της Μόσχας.

Το μνημείο, ένα χαλύβδινο άγαλμα ύψους 62 μέτρων μιας γυναίκας πολεμίστριας, χτίστηκε το 1981 στην κορυφή ενός λόφου στη δεξιά όχθη του ποταμού Ντνίπρο. Κοιτάζοντας ανατολικά, η μορφή κρατάει ένα σπαθί στο δεξί της χέρι και μια ασπίδα στο αριστερό.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

Αρχικά, η ασπίδα έφερε το οικόσημο της Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή σφυροδρέπανο που περιβάλλεται από στάχυα. Στα τέλη Ιουλίου, εργάτες αφαίρεσαν τμήματα του θυρεού. Το Σάββατο, άρχισαν να τοποθετούν μια τρίαινα στην ασπίδα, αλλά δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις εργασίες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και μιας προειδοποίησης αεροπορικής επίθεσης για την πρωτεύουσα.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

Η κίνηση αυτή έχει τις ρίζες της στο κίνημα αποκομμουνισμού - ή αποβολής των αναμνήσεων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης - το οποίο η Ουκρανία έχει εντείνει μετά την ολομέτωπη εισβολή της Ρωσίας πέρυσι.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

🇺🇦 🔱 The coat of arms of Ukraine is being raised on the Motherland monument Video: Radio Svoboda pic.twitter.com/R1yqpZNxT4

Workers removed the hammer and sickle section of the Soviet coat of arms from the Motherland Monument on Aug. 1.



Soon Ukraine plans to replace it with the Ukrainian coat of arms — the Tryzub (Trident).



📽️: SLM News/Global Images Ukraine via Getty pic.twitter.com/NtWco4QvCK