Ουκρανία: «450 κιλά εκρηκτικών» είχε πάνω του το drone που χτύπησε το ρωσικό τάνκερ

Συνολικά 450 κιλά εκρηκτικών φέρεται να είχε πάνω του το ουκρανικό ναυτικό drone που χτύπησε το ρωσικό πετρελαϊκό τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με πηγή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Με βάση την ίδια πηγή, η επίθεση κατά του ρωσικού τάνκερ ήταν μία κοινή επιχείρηση μεταξύ των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και του ναυτικού της χώρας.

Το χτύπημα, με βάση και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, έγινε στο στενό του Κερτς, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγο η κυκλοφορία στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία.

Το σημείο της επίθεσης στο ρωσικό τάνκερ - Φωτ.: BBC

Το ρωσικό πρακτορείο Tass επικαλούμενο το κέντρο θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης, μετέδωσε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές και έφθασαν επιτόπου δύο ρυμουλκά. Το πρακτορείο διευκρίνισε πως δεν υπάρχει διαρροή πετρελαίου από το πλοίο, το οποίο είχε πλήρωμα 11 ατόμων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Moscow Times, πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο SIG, στο οποίο έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις επειδή προμήθευσε καύσιμα στις ρωσικές δυνάμεις που είχαν πάει να βοηθήσουν το καθεστώς του Άσαντ στη διάρκεια του πολέμου στη Συρία.

Μέλη του πληρώματος τραυματίσθηκαν από θραύσματα γυαλιού κατά την επίθεση, ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ένας δημόσιος αξιωματούχος που έχει διοριστεί από τη Ρωσία στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια, ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ.

Tonight the Security Service of #Ukraine blew up the large #Russian oil tanker "SIG" transporting fuel for Russian troops. pic.twitter.com/gcP4aHOtyA