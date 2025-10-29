Ποια είναι η κορυφαία αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη;

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η καλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη στα World Travel Awards 2025 – τα οποία θεωρούνται ευρέως ως τα «Όσκαρ του τουρισμού» – που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Σαρδηνία της Ιταλίας.

Η Lufthansa κέρδισε τον τίτλο της «Κορυφαίας Αεροπορικής Εταιρείας της Ευρώπης», ξεπερνώντας άλλες δημοφιλείς ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η KLM Royal Dutch και η British Airways.

Η εταιρεία έχει κατακτήσει αυτόν τον τίτλο 13 φορές από τότε που ξεκίνησαν τα βραβεία, το 1993, και είχε συνεχή σειρά νικών από το 2011 έως το 2016.

Φέτος, απέσπασε επίσης τα βραβεία για την καλύτερη οικονομική θέση (economy class) και για το καλύτερο brand αεροπορικής εταιρείας.

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία πετά σε περισσότερους από 200 προορισμούς παγκοσμίως και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη σε όγκο επιβατών, με την Ryanair να βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Μια άλλη εταιρεία που ανήκει στον ευρύτερο Όμιλο Lufthansa, η Swiss International Air Lines, τιμήθηκε επίσης με βραβεία για την Καλύτερη Πρώτη Θέση (First Class) και την Καλύτερη Business Class στην Ευρώπη.

Ο Όμιλος Lufthansa περιλαμβάνει επίσης τις Brussels Airlines, Discover Airlines, Eurowings, Edelweiss Air, Air Dolomiti και Austrian Airlines.

Τα World Travel Awards αναγνωρίζουν τους καλύτερους ταξιδιωτικούς και τουριστικούς φορείς παγκοσμίως – από τουριστικούς πράκτορες, ξενοδοχεία και προορισμούς έως εταιρείες κρουαζιέρας – αξιολογώντας στοιχεία όπως ακρίβεια, συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.

Οι νικητές καθορίζονται μέσα από ένα διπλό σύστημα ψηφοφορίας, που περιλαμβάνει ψήφους τόσο από επαγγελματίες του ταξιδιωτικού κλάδου (των οποίων οι ψήφοι έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα) όσο και από ταξιδιώτες – καταναλωτές.

Εκτός από τη Lufthansa, άλλες εταιρείες που ήταν υποψήφιες για τις δέκα καλύτερες αεροπορικές της Ευρώπης φέτος ήταν οι: British Airways, KLM Royal Dutch, Air France, Icelandair, Iberia, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, TAP Air Portugal και SAS Scandinavian Airlines.

Το Αεροδρόμιο της Ζυρίχης αναδείχθηκε «Κορυφαίο Αεροδρόμιο της Ευρώπης 2025».

Η Πορτογαλία ονομάστηκε ο πιο δημοφιλής προορισμός της Ευρώπης, ενώ το Μπατούμι στη Γεωργία αναδείχθηκε ως ο καλύτερος ευρωπαϊκός προορισμός για όλες τις εποχές.

Η Μαδέρα κέρδισε το βραβείο «Κορυφαίου Νησιωτικού Προορισμού της Ευρώπης», ενώ το Trinity College του Δουβλίνου αναδείχθηκε ως το κορυφαίο ακαδημαϊκό τουριστικό αξιοθέατο της Ευρώπης.

Ο Graham Cooke, ιδρυτής των World Travel Awards, δήλωσε σε δελτίο τύπου: «Οι νικητές μας είναι λαμπρά παραδείγματα αριστείας στον τουρισμό και συγχαίρω τον καθένα τους που βοηθά στην ανύψωση του συνολικού επιπέδου του κλάδου μας.»

Με πληροφορίες από euronews.com

