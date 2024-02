Πλοίο προσέκρουσε σε γέφυρα στην Κίνα: 5 νεκροί, αυτοκίνητα έπεσαν στο νερό

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα άδειο φορτηγό πλοίο προσέκρουσε σε γέφυρα στη νότια Κίνα την Πέμπτη, προκαλώντας την κατάρρευση μέρους της, μετέδωσαν οι αρχές και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ταξίδευε μεταξύ των πόλεων Φοσάν και Γκουανγκζού όταν έπεσε στη γέφυρα Lixinsha, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

A section of the Lixinsha Bridge in the southern Chinese metropolis of Guangzhou collapsed after being rammed by a large container ship. Several vehicles plunged off the bridge and authorities say at least two people were killed, and three remain missing. pic.twitter.com/aVVO0rCuFX — DW News (@dwnews) February 22, 2024

Το σκάφος «ήρθε σε επαφή με... τις κολόνες της γέφυρας, προκαλώντας την κατάρρευση του οδοστρώματος από πάνω», σύμφωνα με το CCTV.

Πέντε οχήματα έπεσαν από τη γέφυρα, λόγω της σύγκρουσης, δήλωσε το γραφείο ναυτιλιακών υποθέσεων της Guangzhou. Το γραφείο ανέφερε αρχικά ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρία άτομα αγνοούνται. Ένας δημοσιογράφος του CCTV ανέφερε αργότερα ότι το γραφείο είπε ότι "και οι τρεις αγνοούμενοι βρέθηκαν χωρίς ζωτικά σημάδια". Σύμφωνα με το CCTV, μεταξύ των νεκρών ήταν ο οδηγός ενός άδειου λεωφορείου, ο οδηγός ενός ηλεκτρικού σκούτερ και τρία άτομα σε ένα μικρό φορτηγό όχημα.

Two people were killed after a massive container ship crashed into a bridge south of the city of Guangzhou, causing a section of the bridge to come crashing down along with vehicles.



👇 https://t.co/G0fn3wvAyM pic.twitter.com/FuKtN4Pcgd — Sky News (@SkyNews) February 22, 2024

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός πρόσθεσε ότι η σύγκρουση σημειώθηκε «λόγω ακατάλληλων χειρισμών από το πλήρωμα» του πλοίου, που ονομάζεται Lianghui 688.

Άλλοι δύο άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου παραμένουν σε «σταθερή κατάσταση», ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός.

A cargo ship rammed into Lixinsha Bridge (沥心沙大桥) over the Pearl River in Wanqingsha Town (万顷沙镇), Nansha District, Guangzhou, at around 5:30am Feb 22. A whole section of the bridge is gone and several vehicles fell into the river.



The cargo ship was traveling from… pic.twitter.com/YY3o1sQRUc — Byron Wan (@Byron_Wan) February 22, 2024

Πρόσθεσε ότι ένα μέλος του πληρώματος του πλοίου «τραυματίστηκε ελαφρά» στο περιστατικό και ο ιδιοκτήτης του σκάφους είχε τεθεί υπό «έλεγχο».

Η περιοχή όπου σημειώθηκε η σύγκρουση είναι μια μεγάλη βιομηχανική και μεταποιητική περιοχή που διασταυρώνεται από ένα πυκνό δίκτυο ναυτιλιακών δρομολογίων. Παρόμοια ατυχήματα έχουν συμβεί και στο παρελθόν στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του 2012 όταν ένα νεόκτιστο κρουαζιερόπλοιο έπεσε σε μια γέφυρα στην ανατολική πόλη Wenzhou, χωρίς να προκληθούν θύματα. Το 2007, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα φορτηγό πλοίο χτύπησε μια γέφυρα μήκους 1.600 μέτρων στη νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ, προκαλώντας κατάρρευση τμήματος της.