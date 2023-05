Πλημμύρες στην Ιταλία: Τουλάχιστον 36.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους- Ζημιές 5 δισ. ευρώ

Δεκαπέντε άτομα έχασαν η ζωή τους και τουλάχιστον 36.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας του φονικού κύματος κακοκαιρίας στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια στην Ιταλία.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επέστρεψε νωρίτερα απ' ό,τι είχε προγραμματίσει από την σύνοδο της G7 της Ιαπωνίας και επισκέπτεται, την ώρα αυτή, τις περιοχές που επλήγησαν στην Ιταλία από το κύμα κακοκαιρίας.

Την Τρίτη πρόκειται να συνεδριάσει, στην Ρώμη, το υπουργικό συμβούλιο, για να εγκρίνει έκτακτα μέτρα στήριξης των πληγέντων.

At least 14 people died and thousands were left homeless after floods inundated the Emilia-Romagna region of northern Italy, which has also experienced drought in recent years. https://t.co/FG0KRzoWch pic.twitter.com/3d0eYcv9sO — The New York Times (@nytimes) May 20, 2023

Οι υλικές ζημιές υπολογίζονται σε 5 δισ. ευρώ, αλλά το ποσό αυτό είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί.

«Επιτέλους βγήκε ο ήλιος, η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται. Μεγάλο μέρος της πόλης Τσεζένα, για παράδειγμα, αύριο ελπίζω ότι θα έχει καθαρίσει από τις λάσπες» δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο Rtl 102.5, ο περιφερειάρχης της Εμίλια Ρομάνια, Στέφανο Μπονατσίνι.

From severe drought to devastating flooding.



At least five people have died and many others are missing after heavy rain slammed Italy's northern Emilia Romagna region. The 2023 Imola GP has officially been cancelled by Formula 1. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/cQczzijzEV — Nahel Belgherze (@WxNB_) May 17, 2023

Όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, όμως, στην όλη περιοχή ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων παραμένει πολύ υψηλός.

Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να παρατείνουν την κατάσταση ύψιστου συναγερμού μέχρι και αύριο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ