Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι στην Ευρώπη από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 49 νεκρούς σε Γερμανία και Βέλγιο.

Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας ενώ Γαλλία και Ελβετία έχουν σημάνει συναγερμό.

Η βελγική πόλη Verviers, που επλήγη από τις πλημμύρες, έθεσε σε ισχύ μέτρο για νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας απόψε από τις 21:00 έως τις 06:00 τοπική ώρα μετά από πληροφορίες για λεηλασίες σε σπίτια, από όπου έχουν απομακρυνθεί οι ένοικοι.

Την ίδια ώρα διατάχθηκε εκκένωση της Λιέγης, της τρίτης μεγαλύτερης αστικής περιοχής του Βελγίου. Όσοι δεν μπορούν να φύγουν πρέπει να μετακινηθούν στους επάνω ορόφους των κτιρίων τους, δήλωσε η δήμαρχος Κριστίν Ντεφραγιέν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον έξι άνθρωποι πέθαναν στη χώρα.

This is Pepinster today, small town in eastern Belgium.

