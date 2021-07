Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες στη δυτική Γερμανία, που κόστισαν τη ζωή τουλάχιστον 42 ανθρώπων (upd 17:46), ενώ δεκάδες αγνοούνται.

Την ίδια ώρα οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 6 νεκρούς και στο Βέλγιο.

Μέχρι στιγμής η περιοχή του Ahrweiler στη Γερμανία να έχει πληγεί περισσότερο, όπου 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 15 άλλοι εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή Euskirchen.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στη δυτική Ευρώπη είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ποτάμια, να καταρρεύσουν σπίτια και να πλημμυρίσουν άλλα, ενώ οι χείμαρροι παρέσυραν ότι βρήκαν στο πέρασμά τους. Νεκροί και αγνοούμενοι υπάρχουν και στο Βέλγιο, εκτός από τη Γερμανία, ενώ σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν επίσης στην Ολλανδία και την Ελβετία.

Στο Εουσκίρχεν, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Άλλοι επτά άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε άλλα σημεία του ίδιου κρατιδίου, πολλοί από αυτούς σε πλημμυρισμένα υπόγεια. Ανάμεσα στους νεκρούς στην περιοχή είναι και δύο πυροσβέστες.

Στο Αρβάιλερ, στο κρατίδιο Ρηνανία- Παλατινάτο ο απολογισμός είναι τέσσερις νεκροί και 70 αγνοούμενοι, καθώς υπερχείλισε ποταμός με συνέπεια να καταρρεύσουν έξι σπίτια.

Εκατοντάδες στρατιώτες συνδράμουν στο έργο της αστυνομίας και των διασωστών, χρησιμοποιώντας τανκς για να καθαρίσουν τους δρόμους έπειτα από κατολισθήσεις και από πεσμένα δέντρα. Την ίδια ώρα, άνθρωποι που είχαν ανέβει στις στέγες σπιτιών για να σωθούν απομακρύνθηκαν με ελικόπτερα.

Προβλήματα προκλήθηκαν και σε άλλες πόλεις, ανάμεσά τους η Κολωνία, το Χάγκεν και το Λεβερκούζεν, όπου χρειάστηκε να απομακρυνθούν 400 άτομα από νοσοκομείο. Στο Βούπερταλ κελάρια υπόγεια πλημμύρισαν και διεκόπη το ηλεκτρικό ρεύμα.

More than 20 people have died and dozens are missing after torrential rainfall in western Germany caused catastrophic flooding, bursting river banks and sweeping away homes. pic.twitter.com/ARMvUuqrl4