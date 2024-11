Πιτ Χέγκσεθ: Ο νέος υπουργός Άμυνας του Τραμπ κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση το 2017

Ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ για νέος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, το 2017 κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση.

Την Τρίτη, ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του, ονομάζοντας τον παρουσιαστή του Fox News Πιτ Χέγκσεθ υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ. Ο 44χρονος υπήρξε ταγματάρχης του Πεζικού στην Εθνοφρουρά και παρασημοφορήθηκε για τη δράση του στον πόλεμο στο Ιράκ.

Ωστόσο τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί η πληροφορία πως το 2017 κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση. Παρότι δεν κατατέθηκε καμία καταγγελία για αυτή την υπόθεση, η είδηση αναστάτωσε τα μέλη της ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν έμαθαν για την υπόθεση αυτή μέσω του Τύπου, όπως αναφέρει το Vanity Fair.

Η αναστάτωση αυτή σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οδηγεί στο να επανεξεταστεί η απόφαση για τον διορισμό του στη θέση του επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου.

According to two sources, incoming White House chief of staff Susie Wiles was briefed Wednesday night about an allegation that Secretary of Defense nominee Pete Hegseth had acted inappropriately with a woman.



“Mr. Hegseth has vigorously denied any and all accusations, and no… pic.twitter.com/4r78nJLR9i