Ο εκλεκτός του Τραμπ για το Άμυνας είχε πετάξει τσεκούρι on camera τραυματίζοντας μουσικό 

Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ για ως υπουργός Άμυνας, είχε χτυπήσει έναν άνδρα με τσεκούρι, αφού έχασε στον στόχο.

Κατά τη διάρκεια επεισοδίου της ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής «Fox & Friends» το 2015, ο Χέγκσεθ πέταξε ένα τσεκούρι με σκοπό να πετύχει έναν στόχο που είχε τοποθετηθεί απέναντί του, πάνω σε έναν -όχι πολύ ψηλό- φράχτη. Την ίδια ώρα, μέλη της μπάντας West Point Hellcats έδιναν παράσταση ακριβώς από πίσω.

Ο Χέγκσεθ όχι απλώς δεν βρήκε στόχο, αλλά έχασε εντελώς και τον στόχο και τον φράχτη, αφού το τσεκούρι του πέρασε από πάνω και χτύπησε τον ντράμερ Τζεφ Πρόσπερι, την ώρα που έπαιζε. Το περιστατικό τότε είχε γίνει viral και επανήλθε τώρα, μετά την τουλάχιστον αντισυμβατική επιλογή του Τραμπ να τον ορίσει ως τον επόμενο υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ.

🔴 Donald Trump has nominated a Fox News host who once injured a musician when missing a target in an axe-throwing contest to be his secretary of defence.



