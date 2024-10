Πιλότος της Turkish Airlines πέθανε εν πτήσει

Σε αναγκαστική προσγείωση υποχρεώθηκε πιλότος αεροσκάφους της Turkish Airlines, όταν αντιλήφθηκε ότι χάνει τις αισθήσεις του.

Ο πιλότος, Ilcehin Pehlivan, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία όσο βρισκόταν εν πτήσει, για να βρει λίγο αργότερα, τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Türkiye Today, η πτήση ξεκίνησε σήμερα το πρωί από το Σιάτλ των ΗΠΑ, με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, αλλά η αδιαθεσία του 59χρονου κυβερνήτη, τους προσγείωσε στη Νέα Υόρκη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της εταιρείας, ο Γιαχία Ουστούν, ανακοίνωσε ότι: «Μετά τις πρώτες ιατρικές βοήθειες που παρασχέθηκαν στον πιλότο, οι οποίες ωστόσο δεν απέδωσαν, το πλήρωμα στο κόκπιτ, το οποίο αποτελείτο από έναν κυβερνήτη και έναν συγκυβερνήτη, αποφάσισε να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση. Δυστυχώς, ο κυβερνήτης μας πέθανε πριν από την προσγείωση».

Ο Pehlivanεργαζόταν στην Turkish Airlines από το 2007. Στις 8 Μαρτίου του 2024 είχε υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας σε Ιατρικό Κέντρο της Αεροπορίας , οι οποίες δεν έδειξαν κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας που θα του απαγόρευε να εκτελεί τα καθήκοντά του. Η πτήση εξετράπη για τη Νέα Υόρκη και έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε οι επιβάτες να επιστρέψουν από εκεί στην Τουρκία.

