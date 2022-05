Πέθανε ο Ricky Gardiner, κιθαρίστας των David Bowie και Iggy Pop

Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο πρώην κιθαρίστας του David Bowie και του Iggy Pop, Ricky Gardiner.

O μουσικός δημιούργησε τα κλασικά ριφάκια για τα άλμπουμ Low και Lust for Life, των David Bowie και Iggi Pop, αντίστοιχα.

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή ο παραγωγός, Tony Visconti μέσω social media, λέγοντας ότι ενημερώθηκε από τη σύζυγό του κιθαρίστα.

Ο Gardiner είχε διαγνωστεί με την νόσο του Πάρκινσον και ο παραγωγός τον χαρακτήρισε «κιθαριστική ιδιοφυία».

Γεννήθηκε στο Εδιμβούργο το 1948. Η πρώτη μεγάλη του μπάντα ήταν η prog rock, Beggars Opera, που ίδρυσε το 1969. Τον επόμενο χρόνο ηχογράφησε έξι άλμπουμ με την μπάντα, και έγινε cult φιγούρα σε ολόκληρη την Ευρώπη, ειδικά δε στην Γερμανία.

Κλήθηκε να παίξει κιθάρα στο σόλο άλμπουμ του Tony Visconti, Inventory, και κάπως έτσι ήρθε η συνεργασία με τον David Bowie στο Low.

Στη συνέχεια ο Bowie τον κάλεσε να ηχογραφήσουν μαζί, κάπου κοντά στο Παρίσι το 1977. Μετά μετακόμισε στο Βερολίνο.

Η συνεργασία με τον Bowie τον έφερε στην τροχιά του Iggy Pop, και οι τρεις τους περιόδευσαν μαζί για το The Idiot, του Pop με τον Bowie στα πλήκτρα.

Σε αυτή την διάσημη τουρνέ, ο Gardiner συνήθιζε να περπατά μόνος του το πρωί.

«Αν οι άλλοι έκαναν ναρκωτικά, θα έπρεπε να είναι διακριτικοί. Απολάμβανα περιστασιακά κάποιο ποτό αλλά ήμουν το ίδιο χαρούμενος αν το αλκοόλ επέστρεφε στον τόπο προέλευσής του, το διυλιστήριο» είπε αργότερα.

Στη συνέχεια έπαιξε κιθάρα και συνέβαλε στιχουργικά στον άλμπουμ του Iggy Pop, σε παραγωγή Bowie, Lust for Life το 1977. Είχε περιγράψει την περίοδο εκείνη ως ιδιαίτερα ευτυχισμένη.

Ανάμεσα στις συνεισφορές του Gardiner είναι το κλασικό riff, που θεωρείται ένα από τα απλούστερα και σπουδαιότερα όλων των εποχών: το εντυπωσιακό κιθαριστικό μοτίβο με τρεις νότες για το The Passenger.

Συνυπέγραψε επίσης τα Success και Neighbourhood Threat και έπαιξε τύμπανα στο κλείσιμο του Fall in Love With Me.

Ο Gardiner έγινε πατέρας και διέκοψε την περιοδεία με τους δύο μύθους Bowie και Pop. Έφτιαξε το δικό του στούντιο και κυκλοφορούσε περιστασιακά άλμπουμ με συνεργάτες μεταξύ των οποίων και η γυναίκα του Virginia Scott.

Το 1995 κυκλοφόρησε το Auschwitz, ένα instrumental έργο σηματοδοτώντας τα 50 χρόνια από την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης. Αυτό θεωρούσε ότι ήταν το σπουδαιότερο μουσικό του έργο.

Διαγνώστηκε με ηλεκτροευαισθησία το 1998, και αυτό τον έκανε να μην αισθάνεται καλά όταν βρισκόταν κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές. Διαμόρφωσε το στούντιό του βάσει της ασθένειάς του.

Τα τελευταία χρόνια της ζωή του επέστρεψε στο Beggars Opera project, κυκλοφορώντας επτά ακόμα άλμπουμ.

Ο Iggy Pop τον αποχαιρέτησε γράφοντας «Αγαπημένε μου, υπέροχε, υπέροχε άνθρωπε, χωρίς πουκάμισο, με τις φόρμες σου, ο καλύτερος άνθρωπος που έπαιξε ποτέ κιθάρα».

