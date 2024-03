Πέθανε ο ναύαρχος Φιλίπ ντε Γκωλ, γιος του στρατηγού Σαρλ ντε Γκωλ

Ο ναύαρχος Φιλίπ ντε Γκωλ, ο μεγαλύτερος γιος του στρατηγού Σαρλ ντε Γκωλ, πέθανε στο Παρίσι σε ηλικία 102 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του και μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Φιλίπ ντε Γκωλ ζούσε τα τελευταία δύο χρόνια στο Εθνικό Ίδρυμα Απομάχων, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο γιος του, Ιβ ντε Γκωλ: «Πέθανε τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη στο Institution Nationale des Invalides (Εθνικό Ίδρυμα Απομάχων), του οποίου ήταν τρόφιμος εδώ και δύο χρόνια».

🇫🇷 Sad news has arrived of the passing of Philippe de Gaulle (son of Charles) at the age of 102. He joined the Free French Navy in 1940 and also served as an auxilliary fireman during the London Blitz. He served on a corvette during the Battle of the Atlantic and also on MTBs. He… pic.twitter.com/xx7FL8oWhQ