Ο Ρόμπερτ Γουόλ, που βρέθηκε στο πλευρό των Τσακ Νόρις και Μπρους Λι σε μερικές από τις διασημότερες ταινίες πολεμικών τεχνών, πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

Κάτοχος μαύρης ζώνης στο Τανγκ Σου Ντο, προπονήθηκε πολλά χρόνια μαζί με τον Τσακ Νόρις και ήταν επίσης επιχειρηματικοί συνεργάτες.

Εκτός από μάστερ των πολεμικών τεχνών, ο Γουόλ είχε εμφανιστεί μεταξύ άλλων στις ταινίες «Way of the Dragon» (1972) και «Enter the Dragon» (1973) με πρωταγωνιστή τον Μπρους Λι.

Στην ταινία «Enter the Dragon» οι δυο τους είχαν μια άκρως ρεαλιστική σκηνή μεταξύ τους, που έμεινε στην ιστορία.

Χρόνια μετά τα γυρίσματα της ταινίας, ο Αμερικανός ηθοποιός είχε αποκαλύψει μάλιστα ότι ο Μπρους Λι τού είχε σπάσει τα πλευρά.

«Μπομπ θέλω να σε χτυπήσω και θέλω να σε χτυπήσω δυνατά», φέρεται να του είχε πει τότε ο Μπρους Λι, πριν τα γυρίσματα.

Ο λόγος ήταν επειδή ο Μπρους Λι, που γνώριζε τον Γουόλ μια οκταετία πριν την κινηματογραφική τους συνεργασία, ήθελε η σκηνή να δείχνει όσο δυνατόν πιο αυθεντική.

«Ο Μπομπ ήταν υπέροχος σύζυγος και πατέρας. Η οικογένεια σήμαινε τα πάντα για εκείνον. Έζησε μια αξιομνημόνευτη ζωή και άφησε ένα κενό στις καρδιές μας, που δεν θα καλυφθεί ποτέ. Το πνεύμα του θα ζει για πάντα μαζί μας. Ήταν ο βράχος μας», δήλωσε η οικογένειά του.