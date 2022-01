Πέθανε ο Μάρλον Μπούντο, το κουνελάκι του Μάικ Πενς, που αναδείχθηκε σε έναν ανέλπιστο σύμμαχο της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Το ασπρόμαυρο κουνελάκι έγινε γνωστό ως BOTUS (Bunny Of The United States). Σύντομα ανακοινώθηκε ως ο πρωταγωνιστής ενός εικονογραφημένου βιβλίου που έγραψε η κόρη του Πενς, Σάρλοτ σε εικονογράφηση της τότε δεύτερης Κυρίας των ΗΠΑ, Κάρεν Πενς.

Σε απάντηση, και εν μέσω αντιδράσεων για τη ρητορική κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από πλευράς του Μάικ Πενς, ο Μάρλον Μπούντο επιλέχθηκε ως ο πρωταγωνιστής των ομοφυλόφιλων σε ένα βιβλίο-παρωδία του κωμικού Τζον Όλιβερ, με τίτλο A Day in the Life of Marlon Bundo.

Η παρωδία αφηγείται την ιστορία του Μπούντο που ερωτεύτηκε ένα άλλο αρσενικό κουνελάκι. Μία κίνηση που σκοπό είχε να αντιταχθεί στην πολιτική Πενς, ο οποίος ήταν κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

Το βιβλίο κατέληξε να πούλησε 180.000 αντίτυπα μόλις τις πρώτες δύο ημέρες κυκλοφορίας του, ξεπερνώντας τις πωλήσεις του βιβλίου της οικογένειας Πενς.

Όλα τα έσοδα του βιβλίου, που γράφτηκε για «κάθε κουνελάκι που έχει νιώσει ποτέ διαφορετικά», δόθηκαν στο The Trevor Project, μια τηλεφωνική γραμμή βοήθεια για νέους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και για το Aids United.

Σε μία ηχητική έκδοση του βιβλίου ο Τζιμ Πάρσονς είναι η φωνή του λαμπερά ντυμένου Μπούντο, με τον Τζον Λίθγκοου να είναι ο «βρωμερός» έρωτάς του. Στην έκδοση αυτή συμμετείχαν επίσης οι RuPaul και Jesse Tyler Ferguson.

Η κόρη του Πενς, μίλησε για το βιβλίο του Όλιβερ κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας του δικού της βιβλίου το 2018 στο Focus on the Family, μια ομάδα Χριστιανών κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

«Τελικά, είναι καλό να έχουμε βιβλία, τα έσοδα των οποίων πηγαίνουν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, ειδικά βιβλία για κουνελάκια και για τον Μάρλον», είπε η Σάρλοτ στην Denver Post.

«Αγόρασα το βιβλίο του για να υποστηρίξω και αυτές τις φιλανθρωπικές οργανώσεις» είχε πει τότε.

Ο Μάικ Πενς από την άλλη, ήταν βασικός πολέμιος της ισότητας του γάμου, τόσο ως κυβερνήτης της Ιντιάνα όσο και ως μέλος του Κογκρέσου, αργότερα, ενώ αντιτάχθηκε σθεναρά και στις προσπάθειες απαγόρευσης των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στον χώρο εργασίας.

Στην ίδια λογική και η σύζυγός του, Κάρεν Πενς, η οποία εργάστηκε ως δασκάλα τέχνης σε ένα χριστιανικό σχολείο που απαιτούσε από το προσωπικό να υπογράψει μια δέσμευση κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Η δήλωση ανέφερε ότι ο γάμος πρέπει να γίνεται μόνο μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Η κόρη τους Σάρλοτ, επιβεβαίωσε το θάνατο του κουνελιού των Πενς στο Twitter το απόγευμα του Σαββάτου (15 Ιανουαρίου).

«Μάρλον, ο Θεός σε έφερε κοντά μας όταν σε χρειαζόμασταν περισσότερο», έγραψε.

Marlon,God brought you to us right when we needed you most.Somehow, you taught me how to always try to be kind first and never stop making an effort to get along.We had some wild times together and I’m forever grateful. Rest in sweet peace, little bunny.We love you so.Thank you❤️ pic.twitter.com/xh7TZ9hbik