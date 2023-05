Περού: Κατασχέθηκαν πακέτα κοκαΐνης με τη ναζιστική σημαία και το όνομα του Χίτλερ

H δίωξη ναρκωτικών του Περού κατάσχεσε φορτίο 58 κιλών κοκαΐνης, με τα πακέτα να φέρουν πάνω τη ναζιστική σημαία και να αναγράφουν το όνομα του Αδόλφου Χίτλερ.

Τα πακέτα, βάρους ενός κιλού το κάθε ένα, προορίζονταν για το Βέλγιο και κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο λιμάνι Πάιτα, στα σύνορα της χώρας με το Εκουαδόρ.

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε φορτίο με σπαράγγια σε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας, το οποίο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι λίγο νωρίτερα, όπως ενημέρωσαν οι αρχές.

Το παράνομο φορτίο βρέθηκε μέσα στο σύστημα εξαερισμού ενός κοντέινερ.

Στο παρελθόν η αστυνομία της χώρας είχε εντοπίσει ναρκωτικά κρυμμένα σε πακέτα που έμοιαζαν με τούβλα και έφεραν πάνω τους παράξενα σύμβολα, αλλά δεν έχει καταγραφεί ανάλογο, με το τωρινό, περιστατικό.

Εκτιμάται πως στο Περού παράγονται περίπου 90 τόνοι ναρκωτικών ετησίως και το μεγαλύτερο μέρος καταλήγει στην Ευρώπη, μέσω θαλάσσης, αλλά και μέσω μικρών αεροπλάνων που αρχικά μεταφέρουν κοκαΐνη στη Βολιβία και στη συνέχεια σε λιμάνια του Ατλαντικού.

Το Περού είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός φύλλων κόκας στον κόσμο, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, και ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών.

