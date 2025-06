Πεντάγωνο: «Συντριπτικό πλήγμα» στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν - «Ο Τραμπ θέλει ειρήνη»

Με σαφές μήνυμα ότι «δεν επιδιώκεται πόλεμος», αλλά «δεν θα επιτραπεί ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Νταν Κέιν παρουσίασαν τις λεπτομέρειες της επιχείρησης «Midnight Hammer», που εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Ιράν.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο, οι δύο αξιωματούχοι περιέγραψαν την επιδρομή ως «τη μεγαλύτερη στην ιστορία με βομβαρδιστικά B-2» και έκαναν λόγο για «εκτεταμένες καταστροφές» σε τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η επίθεση, όπως είπαν, δεν στόχευσε στρατιώτες ή αμάχους.

Χέγκσεθ: Στόχος δεν είναι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Ο Χέγκσεθ επανέλαβε πολλές φορές πως στόχος των ΗΠΑ δεν είναι η αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, αλλάεξουδετέρωση των υποδομών που, όπως υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές: δεν επιδιώκουμε πόλεμο, επιδιώκουμε ειρήνη. Όμως το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», είπε χαρακτηριστικά.

Defense Sec. Pete Hegseth states following U.S. strikes on Iran, the country's "nuclear ambitions have been obliterated."



President Trump "seeks peace, and Iran should take that path," Hegseth said. pic.twitter.com/BJwTuvaOHT — MSNBC (@MSNBC) June 22, 2025

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, ανέφερε ότι η επιχείρηση διήρκεσε 18 ώρες, περιλάμβανε 7 βομβαρδιστικά B-2 και περισσότερα από 125 αεροσκάφη, ενώ πραγματοποιήθηκαν και εκτοξεύσεις 24 πυραύλων cruise Tomahawk από υποβρύχιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιρανικές αεράμυνες «δεν αντέδρασαν» και «δεν εντόπισαν» την αμερικανική δύναμη κρούσης.

🚨 BREAKING: SecDef Pete Hegseth says, "This mission was not and has not been about regime change."pic.twitter.com/jJynZSQVvm — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 22, 2025

Η επίθεση, σύμφωνα με τον Κέιν, εστίασε στις εγκαταστάσεις στο Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν, πυρηνικά κέντρα γνωστά για την υπόγεια προστασία και τις προηγμένες υποδομές εμπλουτισμού ουρανίου. Όπως είπε, το Ιράν «υπέστη σοβαρές ζημιές», αν και η πλήρης αποτίμηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

'It was an overwhelming success.'



U.S Secretary of Defence Pete Hegseth holds a press briefing detailing the result of America's strike on Iran's nuclear facilities. pic.twitter.com/4Wtw6oTGtm — GB News (@GBNEWS) June 22, 2025

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε την αποστολή «τολμηρή και λαμπρή» και απέδωσε την επιτυχία της «στην αποφασιστικότητα και στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έδωσαν στο Ιράν πολλές ευκαιρίες για διάλογο και πως ο πρόεδρος «επέλεξε τη δράση μόνο όταν κατέστη σαφές πως το Ιράν δεν ανταποκρινόταν».

«Όταν μιλάει ο πρόεδρος, ο κόσμος πρέπει να ακούει»

«Όταν μιλάει ο πρόεδρος, ο κόσμος πρέπει να ακούει. Και ο αμερικανικός στρατός μπορεί να τον υποστηρίξει. Ο ισχυρότερος στρατός που γνώρισε ποτέ ο κόσμος – κανένα άλλο κράτος στον πλανήτη δεν θα μπορούσε να διεξάγει την επιχείρηση που θα περιγράψει ο πρόεδρος σήμερα το πρωί», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν η Ουάσινγκτον επιθυμεί την επανέναρξη συνομιλιών, ο υπουργός Άμυνας απάντησε: «Η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοιχτή. Το Ιράν γνωρίζει πολύ καλά τι ζητούν οι ΗΠΑ. Ελπίζουμε να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Η επιχείρηση «Midnight Hammer» πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα αποφασίσει για στρατιωτική εμπλοκή «εντός δύο εβδομάδων», απόφαση που ελήφθη τελικά ταχύτατα, μετά και από πληροφορίες για συνεχιζόμενη πρόοδο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Οι ΗΠΑ διαβεβαιώνουν ότι δεν επιδιώκουν ευρύτερη στρατιωτική σύρραξη, ωστόσο προειδοποιούν ότι κάθε προσπάθεια ιρανικής αντεπίθεσης ή επίθεσης μέσω οργανώσεων φίλα προσκείμενων στην Τεχεράνη «θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα».

Με πληροφορίες από Guardian, BBC