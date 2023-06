Πάπας Φραγκίσκος: Συναντήθηκε με την οικογένεια του ιδρυτή των WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ

Συνάντηση με τη σύζυγο του Τζούλιαν Ασάνζ είχε σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος.

«Ο πάπας δέχθηκε σε ακρόαση την κυρία Στέλλα Ασάνζ, με τα μέλη της οικογένειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Βατικανού χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Βατικανού δήλωσε ότι οι παπικές ακροάσεις είναι ιδιωτικές υποθέσεις.

Η Στέλλα Ασάνζ έγραψε στο Twitter ότι η οικογένεια της ήταν «συγκινημένη» από την ιδιωτική ακρόαση, και ανέβασε μια φωτογραφία της που είναι ντυμένη στα μαύρα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και το hashtag #FreeAssangeNOW.

This morning @Pontifex granted our children and I a private audience. We are overwhelmed.https://t.co/2i2Umkr6zl#FreeAssangeNOW pic.twitter.com/GWpHIXuM0F