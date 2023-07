Πάνω από 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στο σπίτι της Αγκάθα Κρίστι - Και θύμισε μυθιστόρημα μυστηρίου

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν την Παρασκευή, για αρκετές ώρες, στο Greenway, το πρώην σπίτι της διάσημης Βρετανίδας συγγραφέως μυστηρίου Αγκάθα Κρίστι.

Σε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει βγει κατευθείαν από τις σελίδες μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστι, το γκρουπ τουριστών εγκλωβίστηκε στο οίκημα λόγω καταιγίδας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να πέσει δέντρο και μπλόκαρε ο δρόμος.

Η Caroline Heaven, τουρίστρια που επισκεπτόταν το Greenway, επικοινώνησε με το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Devon Live για να ενημερώσει ότι είχαν παγιδευτεί στους χώρους της πρώην εξοχικής κατοικίας της Κρίστι.

Το βρετανικό National Trust, το οποίο διαχειρίζεται τον ιστορικό χώρο, ανέβασε μήνυμα στην ιστοσελίδα του, ανακοινώνοντας ότι ένα μεγάλο δέντρο είχε πέσει στον μονόδρομο που οδηγεί στο σημείο και δεν είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο ή η έξοδος απ΄αυτόν.

Εκπρόσωπος του National Trust δήλωσε ότι γνώριζε ότι υπήρχαν «επισκέπτες, προσωπικό και εθελοντές που βρίσκονταν ακόμη στο Greenway και δεν μπορούσαν να φύγουν» προσθέτοντας πως λαμβάνονταν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είναι όσο το δυνατόν πιο άνετη η παραμονή τους.

Η Αγκάθα Κρίστι περνούσε τον χρόνο της στο οίκημα παίζοντας γκολ και κροκέ, ενώ, όταν είχε καλεσμένους, φρόντιζε να τους διασκεδάζει με αποσπάσματα από τα τελευταία μυθιστορήματα μυστηρίου της.

Οι παγιδευμένοι τουρίστες είχαν τον απαραίτητο χρόνο για να εξερευνήσουν τους περιφραγμένους κήπους του κτήματος και το περίφημο λεμβοστάσιο, που είχε χρησιμοποιηθεί από τη συγγραφέα ως τόπος εγκλήματος στο μυθιστόρημα «Dead Man's Folly».

Ο ατυχής εγκλωβισμός έφερε έναν παραλληλισμό με το βιβλίο της «And Then There Were None», όπου δέκα άγνωστοι προσκαλούνται, ανεξήγητα, σε μια απομακρυσμένη έπαυλη στις ακτές του Ντέβον και ορισμένοι δολοφονούνται.

Ωστόσο, οι τουρίστες είχαν, τελικά, μια λιγότερο φρικτή μοίρα από αυτή των χαρακτήρων της Κρίστι, καθώς κατάφεραν να φύγουν από το κτήμα το βράδυ της Παρασκευής, αφού οι τοπικές υπηρεσίες διάσωσης μετακίνησαν το δέντρο και άνοιξαν τον δρόμο.

Το National Trust ενημέρωσε πως το Greenway θα παραμείνει κλειστό για κάποιο διάστημα καθώς προκλήθηκαν ζημιές από την καταιγίδα.

Με πληροφορίες από CNN