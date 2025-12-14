ΗΠΑ: Συνελήφθη ύποπτος μετά την αιματηρή επίθεση στο πανεπιστήμιο Brown

Οι αρχές στις ΗΠΑ προχώρησαν στη σύλληψη υπόπτου σε σχέση με την ένοπλη επίθεση στο πανεπιστήμιο Brown στο Ρόουντ Άιλαντ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο φοιτητές και τραυμάτισε άλλους εννέα.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και δεν έχει καταστεί σαφές αν πρόκειται για τον δράστη. Παράλληλα, ήρθη η εντολή παραμονής σε ασφαλή χώρο (shelter-in-place) που ίσχυε από το Σάββατο για την πανεπιστημιούπολη και τις γύρω περιοχές.

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, περίπου στις 16:00 τοπική ώρα, σε αίθουσα διδασκαλίας του κτιρίου Holley Engineering, στο ανατολικό άκρο της πανεπιστημιούπολης, την ώρα που διεξάγονταν εξετάσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον φοιτητών πριν διαφύγει από το σημείο.

Από τους εννέα τραυματίες, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έξι χαρακτηρίζονται «κρίσιμοι αλλά σταθεροί», ενώ δύο έχουν υποστεί ελαφρύτερα τραύματα, όπως ανέφεραν οι υγειονομικές υπηρεσίες.

Τα στοιχεία των θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Η πρόεδρος του Brown University, Κριστίνα Πάξον, δήλωσε ωστόσο ότι όλοι όσοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν ήταν φοιτητές, κάνοντας λόγο για «μια ημέρα που η πανεπιστημιακή κοινότητα ήλπιζε πως δεν θα ζήσει ποτέ».

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε δημοσιεύσει υλικό από κάμερες ασφαλείας που απεικόνιζε έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα να απομακρύνεται από το σημείο της επίθεσης. Κατά τον έλεγχο του κτιρίου, δεν εντοπίστηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν ο ύποπτος που έχει τεθεί υπό κράτηση σχετίζεται άμεσα με το άτομο που καταγράφηκε στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας ή αν εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.

