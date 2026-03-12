Ιράν: Το ελληνικό δεξαμενόπλοιο «Ζέφυρος» χτυπήθηκε στη Βασόρα

Το ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο ZEFYROS δέχθηκε επίθεση, πιθανώς από ιρανικό σκάφος φορτωμένο με εκρηκτικά, ενώ βρισκόταν δίπλα στο πλοίο Safesea Vishnu για επιχείρηση μεταφόρτωσης στο λιμάνι της Βασόρας. Αναφέρθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιά στο κατάστρωμα, η οποία προκάλεσε ορατές φλόγες και πιθανή διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα.

Ο Φαρχάν αλ-Φαρτούσι, γενικός διευθυντής της Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ, δήλωσε στο CNN ότι τα 38 διασωθέντα μέλη του πληρώματος ήταν όλοι ξένης υπηκοότητας, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τραυματισμούς ή ζημιές στα πλοία.

Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, αναφέροντας ότι μια επίθεση με υποβρύχιο drone «ανατίναξε δύο πετρελαιοφόρα στον Περσικό Κόλπο απόψε», σύμφωνα με τη μετάδοση του ιρανικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Νωρίτερα, ιρακινή πηγή ασφαλείας στη Βασόρα δήλωσε στο CNN ότι ένα ιρανικό σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά θεωρείται ότι έπληξε τα δύο πλοία και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επίθεση σημειώθηκε εντός των ιρακινών χωρικών υδάτων, σύμφωνα με τον επικεφαλής ενημέρωσης της κοινής διοίκησης επιχειρήσεων του Ιράκ, Αντιστράτηγο Σαάντ Μαάν. Χαρακτήρισε την επίθεση παραβίαση της ιρακινής κυριαρχίας και δήλωσε ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα.

Πλάνα που επαληθεύτηκαν από το CNN δείχνουν τα δύο τάνκερ να φλέγονται, με τις φλόγες να εξαπλώνονται στα γύρω ύδατα – πιθανότατα λόγω πετρελαιοκηλίδας που θα είχε σχηματιστεί. Τα δεδομένα εντοπισμού πλοίων υποδεικνύουν ότι ήταν αγκυροβολημένα το ένα δίπλα στο άλλο όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Τα πλοία που φλέγονται είναι το υπό σημαία Μάλτας Zefyros και το υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ Safesea Vishnu.

Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu είναι η εταιρεία Safesea Transport Inc. με έδρα τις ΗΠΑ, ενώ ο ιδιοκτήτης του Zefyros εδρεύει στην Ελλάδα.

Οι ιρακινές αρχές δεν εξέδωσαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις υπηκοότητες των διασωθέντων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει μέχρι στιγμής σχετική ανακοίνωση.

Η εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ, SOMO, δήλωσε ότι τα πλοία δέχθηκαν επίθεση «ενώ βρίσκονταν στην περιοχή πλευρικής φόρτωσης εντός των ιρακινών χωρικών υδάτων». Το Zefyros ετοιμαζόταν να εισέλθει στο λιμάνι Khor Al-Zubair και μετέφερε συμπύκνωμα φυσικού αερίου (condensate) για λογαριασμό της Basra Gas Company, σύμφωνα με τη SOMO.

