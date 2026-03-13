Ισραήλ: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες εις βάρος στρατιωτών για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατουμένου

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποσύρει τις κατηγορίες εναντίον πέντε στρατιωτών που κατηγορούνται για ξυλοδαρμό και σεξουαλική κακοποίηση ενός Παλαιστίνιου κρατουμένου, σε μια φερόμενη επίθεση που εν μέρει είχε καταγραφεί σε βίντεο.

Η απόφαση, η οποία ελήφθη ενώ το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής της χώρας ήταν στραμμένο στον πόλεμο με το Ιράν, έθεσε τέλος σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και είχε διχάσει το Ισραήλ από το 2024, όταν οι στρατιώτες συνελήφθησαν στη διαβόητη στρατιωτική φυλακή Sde Teiman.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την ανακοίνωση, ενώ οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγόρησαν τον στρατό ότι αγνόησε μία από τις σοβαρότερες περιπτώσεις κακοποίησης στο δίκτυο στρατιωτικών φυλακών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Ο στρατιωτικός γενικός εισαγγελέας του Ισραήλ μόλις έδωσε στους στρατιώτες του άδεια να βιάζουν - αρκεί το θύμα να είναι Παλαιστίνιος», δήλωσε η Sari Bashi, εκτελεστική διευθύντρια της Public Committee Against Torture in Israel, μετά την απόρριψη της υπόθεσης. Πρόσθεσε ότι η απόφαση είναι «η τελευταία σε μια μακρά σειρά ενεργειών που καλύπτουν τις κακοποιήσεις κρατουμένων, οι οποίες έχουν αυξηθεί σε συχνότητα και σοβαρότητα από τις 7 Οκτωβρίου 2023».

Ο Νετανιάχου χαιρέτισε την απόφαση λέγοντας ότι «το κράτος του Ισραήλ πρέπει να κυνηγά τους εχθρούς του, όχι τους ηρωικούς του μαχητές».

Η πλέον απορριφθείσα κατηγορία εναντίον των στρατιωτών αφορούσε επίθεση που περιλάμβανε:

σύρσιμο Παλαιστίνιου κρατουμένου στο πάτωμα,

ποδοπάτημα

χρήση taser

και σεξουαλική κακοποίηση με μαχαιρώματα στον πρωκτό.

Ο Παλαιστίνιος μεταφέρθηκε σε ισραηλινό νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά και διάτρηση πρωκτού, που χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, πριν επιστραφεί στη φυλακή.

Οι κατηγορίες για κακοποίηση στη φυλακή ήρθαν στο φως όταν, τον Αύγουστο του 2024, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν βίντεο της φερόμενης επίθεσης.

Ο λόγος που αποσύρθηκαν οι κατηγορίες

Στην απόφαση της Πέμπτης, που απορρίπτει την υπόθεση, οι ανώτεροι νομικοί του στρατού ανέφεραν ότι οι κατηγορίες αποσύρονται επειδή το βίντεο δεν έδειχνε βία αρκετά σοβαρή για ποινική καταδίκη και είχε διαρρεύσει λανθασμένα στα ΜΜΕ. Η απόφαση πρόσθετε ότι ο Παλαιστίνιος κρατούμενος είχε επιστρέψει στη Γάζα, δημιουργώντας «αβεβαιότητα» για το αν θα μπορούσε να καταθέσει σε δίκη.

Τον Νοέμβριο του 2025, μετά από πολλές εικασίες για το πώς διέρρευσε το βίντεο, η Yifat Tomer-Yerushalmi - ανώτατη νομική υπεύθυνη του στρατού - παραδέχθηκε ότι είχε εγκρίνει τη δημοσίευσή του, λέγοντας ότι ήθελε να δείξει πόσο σοβαρή ήταν η κακοποίηση και να πείσει ότι ο στρατός είχε καθήκον να διερευνήσει.

Το Associated Press είχε διερευνήσει καταγγελίες απάνθρωπης μεταχείρισης και κακοποίησης στη φυλακή Sde Teiman πριν από το βίντεο παρακολούθησης.

Η φυλακή δημιουργήθηκε μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023 για να κρατά Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν στη Γάζα κατά τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς. Η μυστική εγκατάσταση γρήγορα απέκτησε φήμη, καθώς υπάλληλοι και απελευθερωθέντες Παλαιστίνιοι περιέγραψαν σκηνές κακοποίησης και βασανιστηρίων, ενώ ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούσαν από το ανώτατο δικαστήριο να την κλείσει.

Το Ισραήλ κατηγορείται εδώ και χρόνια για έλλειψη λογοδοσίας των στρατιωτών του για εγκλήματα κατά Παλαιστίνιων. Οι κατηγορίες εντάθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Το Ισραήλ δηλώνει ότι οι δυνάμεις του ενεργούν εντός στρατιωτικού και διεθνούς δικαίου και ότι διερευνά σχολαστικά κάθε καταγγελία κακοποίησης.

Με πληροφορίες από AP News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ισραήλ: Συνελήφθη η αξιωματούχος του στρατού μετά τη διαρροή βίντεο με την σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατουμένου