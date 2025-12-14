ΗΠΑ: Δύο νεκροί και εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς σε πανεπιστημιούπολη στο Ρόουντ Άιλαντ

Δύο φοιτητές σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σοβαρά, από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν του Ρόουντ Άιλαντ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο δράστης που ενδέχεται να είναι γύρω στα 30, φέρεται να φορούσε μάσκα παραλλαγής, ενώ η πρόεδρος του πανεπιστημίου επιβεβαίωσε ότι οι 10 φοιτητές δέχθηκαν πυρά, συμπεριλαμβανομένων των δύο που σκοτώθηκαν.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στις αμερικανικές αρχές και αστυνομικές δυνάμεις εξαπλώθηκαν σε όλη την πανεπιστημιούπολη αποκλείοντας και τη γύρω περιοχή, ξεκινώντας έρευνες σε σπίτια, κτίρια και αυλές για τον εντοπισμό του.

Μέχρι τώρα είναι σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλληφθεί. Ο υπαρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι ο ύποπτος είναι «άνδρας ντυμένος στα μαύρα». Πιστεύεται ότι εξήλθε από το πανεπιστημιακό κτίριο Barus and Holley, όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, στην οδό Hope.

Video released by the Providence police shows the suspect in the Brown University shooting as he leaves the scene.



The shooting left two people dead and nine others wounded.



See the latest updates: https://t.co/8dntt9p7bR pic.twitter.com/1PNVhUYaeP — Providence Journal (@projo) December 14, 2025

Ο δήμαρχος του Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, δήλωσε στο CNN ότι οι πόρτες του κτιρίου μηχανικών και φυσικής ήταν ξεκλείδωτες, καθώς εκεί διεξάγονταν πολλές τελικές εξετάσεις. «Με βάση όσα ακούσαμε από τους αξιωματούχους του Μπράουν, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να είχε πρόσβαση στο κτίριο εκείνη τη στιγμή», είπε καθώς ήταν η δεύτερη ημέρα των εξετάσεων για το χειμερινό εξάμηνο.

Το πανεπιστήμιο Brown βρίσκεται στο College Hill στο Πρόβιντενς, την πρωτεύουσα του Ρόουντ Άιλαντ και διαθέτει εκατοντάδες κτίρια, μεταξύ των οποίων αμφιθέατρα, εργαστήρια και φοιτητικές εστίες.

🇺🇸 BROWN UNIVERSITY SHOOTING UPDATE: Students arrive at the Nelson Fitness Center under police escort.



This is where families can get updates on victims after the tragedy that left 2 dead and 8 injured. Buses are bringing students and soon, relatives of the injured. pic.twitter.com/d3cpwN4uyU — Pascal Najadi (USSF) (@Pascallnajadi) December 14, 2025

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 117 εργαστήρια, 150 γραφεία, 15 αίθουσες διδασκαλίας και 29 ερευνητικά εργαστήρια.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η αναζήτηση του υπόπτου δυσχεράνθηκε εν μέρει, επειδή το κέντρο του Πρόβιντενς ήταν γεμάτο από χιλιάδες ανθρώπους που παρακολουθούσαν συναυλίες και ψώνιζαν στις χριστουγεννιάτικες αγορές, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου και αστυνομικές δυνάμεις από γειτονικές πόλεις και κωμοπόλεις συνέδραμαν στην έρευνα, ενώ, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, χώροι σε όλη την πόλη ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας.

Με πληροφορίες από Guardian