Παναγία των Παρισίων: Ήχησαν οι καμπάνες για πρώτη φορά μετά την πυρκαγιά 

Οι καμπάνες της Παναγίας των Παρισίων ήχησαν σήμερα Παρασκευή για πρώτη φορά μετά την πυρκαγιά του 2019, που είχε προκαλέσει μεγάλες ζημιές στον ιστορικό καθεδρικό ναό.

Μία από τις καμπάνες στην Παναγία των Παρισίων είναι από εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, στον χώρο στίβου του Σταντ ντε Φρανς. Η Παναγία των Παρισίων αναμένεται να επανέλθει σε λειτουργία εντός του Δεκεμβρίου.

#Paris #Olympic bell arrives at Notre Dame Cathedral before reopening. The legacy of the Paris 2024 Games, one of the bells that was used during the Games at Stade de #France athletics venue, returns to the heart of French heritage Notre Dame Cathedral before its reopening next… pic.twitter.com/ylybsLuXTV