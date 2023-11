Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος: To νοσοκομείο Al Quds στη βόρεια Γάζα δεν λειτουργεί πλέον

Το νοσοκομείο Al Quds στη βόρεια Γάζα δεν λειτουργεί πλέον καθώς τα αποθέματα καυσίμων έχουν εξαντληθεί, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Το ιατρικό προσωπικό εξακολουθεί να προσπαθεί να περιθάλψει ασθενείς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η PRCS, «εν μέσω τρομερών ανθρωπιστικών συνθηκών και έλλειψης ιατρικών προμηθειών, τροφίμων και νερού» στο νοσοκομείο της Γάζας.

«Το νοσοκομείο έχει αφεθεί να τα βγάλει πέρα, κάτω από τους συνεχείς ισραηλινούς βομβαρδισμούς, θέτοντας σοβαρούς κινδύνους για το ιατρικό προσωπικό, τους ασθενείς και τους εκτοπισμένους πολίτες», αναφέρει η δήλωση στο X, η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Προσθέτει δε, ότι η ισραηλινή παρουσία έχει ενταθεί και δεν επιτρέπεται στο ιατρικό προσωπικό να στείλει ασθενοφόρα στις πληγείσες περιοχές, με αποτέλεσμα «πολλά αζήτητα πτώματα».

Ερωτηθείς χθες από το BBC σχετικά με την αναφερόμενη δραστηριότητα στο νοσοκομείο Al-Quds, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι «δεν είναι σε θέση να απαντήσει ή να επιβεβαιώσει συγκεκριμένα ερωτήματα» σχετικά με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, έχει αρνηθεί τις κατηγορίες για χτυπήματα σε νοσοκομεία.

@PalestineRCS announces Al-Quds Hospital out of service and no longer operational.



🚨✋The cessation of services is due to the depletion of available fuel and power outage.



🛑 PRCS holds the international community and signatories of the Fourth Geneva Convention accountable… pic.twitter.com/SPg69Zv7GH