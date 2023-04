Πακιστάν: Νεκροί και τραυματίες μετά από κατολίσθηση – Θάφτηκαν φορτηγά

Κατολίσθηση, ενώ μέσω σφοδρής καταιγίδας, σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο του Πακιστάν με αποτέλεσμα να θαφτούν αρκετά φορτηγά. Τουλάχιστον δύο άτομα έχουν χάσει τις ζωές τους και τρεις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον έως τώρα απολογισμό.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην κύρια διαδρομή που συνδέει το Πακιστάν με το Αφγανιστάν.

Οι Αρχές, παράλληλα, εκφράζουν φόβους πως έχουν παγιδευτεί δεκάδες άτομα, ενώ στην περιοχή έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

«Είκοσι με είκοσι πέντε φορτηγά είναι θαμμένα στα συντρίμμια» δήλωσε στο Reuters ο Abdul Nasir Khan, αναπληρωτής διοικητής της περιφέρειας Khyber.

A massive landslide in Torkham claims 2 lives as dozens of cargo trucks remain buried under the debris. Rescue ops continue. Local administration has daughters heavy machinery from Peshawar, Mardan and Nowshehra #Pakistan #Afghanistan #Breaking pic.twitter.com/x98lCyE4ua