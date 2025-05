Πακιστάν: Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε σχολικό λεωφορείο - 6 νεκροί

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν την Τετάρτη σε βομβιστική επίθεση κατά σχολικού λεωφορείου στην επαρχία Μπαλοχιστάν του Πακιστάν.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί, περίπου στις 07:40 τοπική ώρα, κοντά στην πόλη Κουζντάρ, την ώρα που το λεωφορείο μετέφερε περίπου 40 μαθητές προς δημόσιο σχολείο που λειτουργεί υπό την αιγίδα του στρατού.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα όχημα φέρεται να προσέκρουσε στο λεωφορείο και στη συνέχεια να εξερράγη, σε μια επίθεση που αντιμετωπίζεται ως πιθανή βομβιστική ενέργεια αυτοκτονίας. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο οδηγός του λεωφορείου και ένας φρουρός ασφαλείας, ενώ τουλάχιστον 12 ακόμη παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κατεστραμμένο λεωφορείο, με καμένα καθίσματα και σχολικές τσάντες σκορπισμένες γύρω του.

Τρία από τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους έχουν κατονομαστεί: η 12χρονη Χίφσα Κάουσαρ, η 16χρονη Έσα Σαλίμ και η 12χρονη Σάνια Σόμρου. Το τέταρτο παιδί που σκοτώθηκε δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί επίσημα.

Indian back Balochistan liberation army or TTP attacked a school bus with suicide bombing in Balochistan today.....

Dozens of children's killed and wounded...

This is an act of war. India has deployed all its terror assets against Pakistan.

This is pure Indian terrorism....🤬 pic.twitter.com/KmRiCVtnl9 — اللہ کے بندے۔۔۔ (@missiontakmeel) May 21, 2025

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη μέχρι στιγμής. Το Μπαλοχιστάν, ωστόσο, παραμένει εδώ και δεκαετίες πεδίο αιματηρής εξέγερσης, με συχνές τρομοκρατικές επιθέσεις και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νωρίτερα μέσα στον Μάρτιο, η οργάνωση Balochistan Liberation Army (BLA) είχε αναλάβει την ευθύνη για επίθεση σε επιβατικό τρένο, με 25 νεκρούς.

Khuzdar: Suicide bombing targets Army Public School bus, killing at least 6 and injuring more than 38. The bus was targeted while picking up students. More deaths feared as several are critically injured.#Khuzdar #Balochistan #Pakistan pic.twitter.com/pMn6kRVj6I — HAYYAN (@hayyanist) May 21, 2025

Το Πακιστάν κατηγορεί την Ινδία για την επίθεση

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, η κυβέρνηση και οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν κατηγόρησαν ανοιχτά την Ινδία για «οργάνωση και εκτέλεση» της επίθεσης. Το γραφείο Τύπου του πακιστανικού στρατού έκανε λόγο για «τρομοκρατικά δίκτυα υπό ινδική καθοδήγηση» που στοχοποιούν «αθώα παιδιά και πολίτες» με σκοπό την αποσταθεροποίηση της χώρας.

«Οι τρομοκράτες που δρουν υπό ινδική καθοδήγηση και επιτίθενται σε μαθητές σχολείου είναι σαφής απόδειξη της εχθρικής πρόθεσης της Ινδίας απέναντι στο Πακιστάν», δήλωσε ο πρωθυπουργός Σαχμπάζ Σαρίφ. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Μπαλοχιστάν, Σαχίντ Ριντ, χαρακτήρισε την επίθεση «το αποκρουστικό πρόσωπο της κρατικά χορηγούμενης τρομοκρατίας της Ινδίας».

No mercy. I repeat Their should be no mercy for Indian Agents who did it. #Balochistan #Khuzdar pic.twitter.com/t3gSAY6GCW — Shaheer Haider Malik Sialvi (@ShaheerSialvi) May 21, 2025

Το περιστατικό σημειώνεται σε μία ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία στις σχέσεις των δύο πυρηνικών δυνάμεων. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, Ινδία και Πακιστάν είχαν φτάσει κοντά σε γενικευμένη σύρραξη μετά από τρομοκρατική επίθεση στην Ινδική διοικούμενη Κασμίρ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι. Η Ινδία απέδωσε την ευθύνη σε ομάδες που, όπως υποστήριξε, υποστηρίζονται από το Πακιστάν και απάντησε με πλήγματα εντός πακιστανικού εδάφους. Το Ισλαμαμπάντ ανταπέδωσε με δικές του πυραυλικές επιθέσεις και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στις 10 Μαΐου.

Στον απόηχο της εκεχειρίας, το Νέο Δελχί είχε προειδοποιήσει ότι κάθε νέα επίθεση θα θεωρείται πράξη πολέμου. Το Πακιστάν από την πλευρά του αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην επίθεση του Απριλίου και κατηγορεί την Ινδία για αύξηση των επιθέσεων εντός πακιστανικού εδάφους, ιδιαίτερα στις επαρχίες του Μπαλοχιστάν και του Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Η Balochistan Liberation Army, που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από το Πακιστάν, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά πρόσφατων επιθέσεων. Ωστόσο, δεν έχει προβεί σε δήλωση για την επίθεση στο σχολικό λεωφορείο. Οι πακιστανικές αρχές, πάντως, θεωρούν ότι η οργάνωση λειτουργεί ως «προέκταση της ινδικής πολιτικής», κάτι που η ίδια η BLA αρνείται.

Ανεξάρτητοι παρατηρητές σημειώνουν πως η κατάσταση στην περιοχή παραμένει «εκρηκτική», όχι μόνο λόγω της δράσης εξτρεμιστικών οργανώσεων, αλλά και εξαιτίας καταγγελιών για παραβιάσεις δικαιωμάτων από τις ίδιες τις πακιστανικές αρχές. Χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως εθνοτικοί Μπαλόχ, έχουν καταγγείλει βίαιες επιθέσεις και εξωδικαστικές εκτελέσεις τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ινδία και Πακιστάν αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις στην εκεχειρία - Ο ρόλος ΗΠΑ και Κίνας

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η στρατηγική παρέμβαση Τραμπ στη σύγκρουση Ινδίας-Πακιστάν: Εκεχειρία και κίνδυνος πυρηνικών