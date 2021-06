Την θερμοκρασία-ρεκόρ των 49,5 βαθμών Κελσίου, που σημειώθηκε στον Καναδά, σχολίασε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας.

Συγκεκριμένα, κάνοντας αναφορά στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Κλιματικής Αλλαγής του Καναδά, στη Βρετανική Κολομβία, σχολιάζει πως «Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν αυτό το ιστορικό γεγονός», ενώ διευκρινίζει ότι πρόκειται για ρεκόρ που ξεπερνά εκείνο των 47,2 βαθμών Κελσίου στο Λας Βέγκας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας κλείνει τη συγκεκριμένη ανάρτηση με το hashtag #Climatechange [σ.σ. κλιματική αλλαγή].

Words cannot describe this historic event, says @ECCCWeatherBC

British Columbia set more than 40 all-time records

🌡️Lytton broke #Canada's temperature record for the THIRD straight day on 29 June with 49.5°C.

HIGHER than Las Vegas all-time record high of 47.2°C.#Climatechange pic.twitter.com/rbTiikCNEY — World Meteorological Organization (@WMO) June 30, 2021

Το κύμα καύσωνα, στο οποίο αποδόθηκαν δασικές πυρκαγιές εκατέρωθεν των αμερικανοκαναδικών συνόρων, εξηγείται από το φαινόμενο του «θόλου ζέστης», δηλαδή υψηλές πιέσεις που φυλακίζουν μάζες ζεστού αέρα στην περιοχή.

Αυτό το φαινόμενο «είναι ολοένα συχνότερο και εντονότερο καθώς οι συγκεντρώσεις των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου οδηγούν σε αύξηση των θερμοκρασιών παγκοσμίως», προειδοποίησε χθες ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Αρχίζει «νωρίτερα» και τελειώνει «αργότερα» και προοδευτικά έχει «αυξανόμενο κόστος στην ανθρώπινη υγεία και στα συστήματα υγείας» κάθε χώρας, πρόσθεσε.

It's HOT! - understatement?



Heat in #'s for June 28, 2021:

• 39 – daily record max temps

• 9 – All-time records

• 7 – June records



Some all-time records broke the records set Sunday (Jun 27) and they could be beat again today!https://t.co/6ZlTo0MnRP#abstorm pic.twitter.com/ny2NXWGa9C — ECCC Weather Alberta (@ECCCWeatherAB) June 29, 2021

Υπενθυμίζεται πως δεκάδες ξαφνικοί θάνατοι σημειώθηκαν τα τελευταία 24ωρα στην περιοχή του Βανκούβερ, στον δυτικό Καναδά, γεγονός που οφειλόταν άμεσα, σύμφωνα με τις αρχές, στο κύμα καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία έφθασε τους 49,5 βαθμούς Κελσίου χθες Τρίτη, σε επίπεδο ρεκόρ στη χώρα της βόρειας Αμερικής.

Ο υδράργυρος πέρασε πολύ γρήγορα το όριο των 30° Κελσίου χθες Τρίτη στο Βανκούβερ, φθάνοντας πολύ ψηλότερα από το επίπεδο που θα θεωρείτο φυσιολογικό για την εποχή (21° Κελσίου), ενώ στην ενδοχώρα η κατάσταση ήταν αφόρητη.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, στο χωριό Λίτον, περίπου 260 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βανκούβερ, καταγράφηκε εθνικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας: το θερμόμετρο έδειξε 49,5° Κελσίου, διευκρίνισε η καναδική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Lytton in British Colombia broke Canada's temperature record for 3rd straight day 29 June with an incredible 49.5°C

The #heatwave has multiple impacts on health, ecosystems and infrastructure

The list of heat advisories from @environmentca is mind-blowinghttps://t.co/CTvHIH2ZED pic.twitter.com/pwdzi1wadf — World Meteorological Organization (@WMO) June 30, 2021