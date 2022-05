Ουκρανία: Τον Ιούνιο η γνωμοδότηση της Κομισιόν για ένταξη της χώρας στην ΕΕ

Νέα επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Κομισιόν στοχεύει να παρουσιάσει τον Ιούνιο τη γνωμοδότησή της σχετικά με το ερωτηματολόγιο της Ουκρανίας για την ένταξή της στην ΕΕ.

«Την Ημέρα της Ευρώπης συζητήσαμε την υποστήριξη της ΕΕ και την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. Ανυπομονώ να λάβω τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο για την ένταξη στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της τον Ιούνιο», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa



On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.



Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.



The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4