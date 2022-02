Στην πόλη Λβιβ της μακρινής δυτικής Ουκρανίας, η τοπική αστυνομία δοκίμασε σήμερα ένα εναλλακτικό σύστημα δημοσίων ανακοινώσεων, χρησιμοποιώντας μεγάφωνα.

Όπως μεταδίδει το Politico, η δοκιμή διεξάγεται σε περίπτωση απότομης διακοπής των άλλων δικτύων επικοινωνίας: του διαδικτύου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Υπενθυμίζεται ότι στην Λβιβ έχει καταφύγει διπλωματικό προσωπικό χωρών, που αναχώρησε από το Κίεβο εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων με τη Ρωσία.

In Lviv today the police are testing an alternative public address system in case internet, TV and radio signal is abruptly cut. pic.twitter.com/OxnIO2EJKc