Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού έπληξε πλοίο

Ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιές στις υποδομές του λιμανιού και σε ένα εμπορικό πλοίο υπό σημαία της Αντίγκουα στην πόλη λιμάνι της Οδησσού, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, δήλωσε ο περιφερειάρχης Όλεγκ Κίπερ μέσω ανάρτησής του στο Telegram.

‼️🇺🇦💥 Explosion in Odessa, alarm in the southern and eastern parts of Ukraine



A thick column of smoke rises from the spot. Previously, Ukrainian channels reported about the flight of the rocket. - RVvoenkor pic.twitter.com/PYkN6JRBcD