Ουκρανία: Ο Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην αμερικανική Βουλή για την ψήφιση βοήθειας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενός νομοσχεδίου βοήθειας προς τη χώρα του στον πόλεμο της κατά της Ρωσίας.

«Είμαι ευγνώμων στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, και στα δύο κόμματα, και προσωπικά στον πρόεδρο (σ.σ. της Βουλής) Μάικ Τζόνσον για την απόφαση να παραμείνουν στη σωστή πλευρά της ιστορίας», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Ο Ζελένσκι, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, τόνισε ότι το νομοσχέδιο, το οποίο θα μεταβεί προς ψήφιση από την αμερικανική Γερουσία «θα εμποδίσει την επέκταση του πολέμου, θα σώσει χιλιάδες και χιλιάδες ζωές και θα βοηθήσει και τα δύο έθνη μας να γίνουν ισχυρότερα».

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.



Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…